На Иссык-Куле иностранцы собрали мусор, оставленный отдыхающими, и вывезли его на свалку. Режиссер из Аргентины Марсело Зиглер в своем твиттере рассказал о том, как они выехали на природу и после пикника обнаружили мусор.

«Мы приехали и обнаружили, что на этом месте полно мусора. Мы всё собрали, а когда уезжали, забрали с собой и выбросили на свалку», – написал он.

Зиглер добавил, что с ним также были граждане Бразилии и Эквадора.

Марсело Зиглер со своей группой снимает ролики в разных местах Кыргызстана. Свои последние записи в соцсетях он публиковал с Иссык-Куля.

Иссык-Куль и мусор

Работы по очистке мусора со дна озера и береговой зоны проходят с мая по сентябрь ежегодно с 2012 года. Акции проводятся в местах отдыха на северном и южном берегах Иссык-Куля.

В 2015 году Госагентство по охране окружающей среды и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе организовали акцию по очистке дна озера Иссык-Куль. По мнению экспертов, загрязнение Иссык-Куля стало одной из причин исчезновения чебака из вод озера.

В 2014 году с северной части Иссык-Куля водолазы собрали 57 кубометров мусора. Всего на очистку дна и береговой зоны северного и южного берегов озера выделено за 2015 год более 1,1 млн. сом из Республиканского фонда охраны природы и развития лесной отрасли.

В 2017 году общественный фонд «Эко Деми» и волотнерское движение «Таза Иссык-Куль» провели однодневную акцию по уборке мусора. Для участия в ней на Иссык-Куль приехали более 150 добровольцев из Бишкека.

В 2018 году проблемой загрязнения озера и его побережья озаботились несколько депутатов парламента – они вынесли на обсуждение законопроект о запрете на ввоз, реализацию и использование пластиковых пакетов и бутылок на Иссык-Куле.

Тогда экологи поддержали идею, но отметили, что запретные меры нужно вводить поэтапно. Эколог Эмиль Шукуров говорил, что вся Иссык-Кульская область должна стать «беспакетной зоной», потому что использование пластика опасно для нее как экономически, так и экологически.

«На Иссык-Куль заезжает огромное количество людей, которые отдыхают там диким способом и оставляют огромное количество мусора, в том числе и эти пакеты. Это все попадает в озеро и делает его опасным в береговой зоне для здоровья отдыхающих», — объяснил эколог свое предложение.