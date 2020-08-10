В Джалал-Абадской области снова сошли грязевые сели. Телеграм-канал «Сейчас KG» опубликовал видео, сделанное очевидцем 8 августа в селе Терек-Сай.

Ранее Министерство чрезвычайных ситуаций сообщало, что в другом селе Джалал-Абадской области – Арстанбап – сошел сель. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Короче».

Это случилось 5 августа около 19:00 из-за проливных дождей в горах. В результате стихийного бедствия были подтоплены дворы 10 домов, разрушена стена одного сарая. Пострадавших не было.

Грязевые массы также завалили дорогу протяженностью 1,2 километра, упал один электрический столб. Последствия стихии устраняли оперативная группа МЧС, спецтехника и 50 местных жителей.

В мае этого года селевые потоки, сошедшие в Джалал-Абадской области, нанесли ущерб в 6,3 млн сомов.

В Ала-Букинском районе сель нанес ущерб в 1,2 млн сомов, в Аксыйском районе – 3,7 млн сомов, в Ноокенском – 1,3 млн сомов, в Базар-Коргонском районе – 100 тысяч сомов. В Сузакском районе стихийное бедствие не причинило большого урона.

В результате селей пострадали посевы, сады, жилые дома, вода унесла в общей сложности 53 единицы скота.

Селевые потоки также прошли по Баткенской области, ущерб от них оценили в 55 млн 276 тысяч сомов.