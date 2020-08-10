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В Беларуси прошли выборы президента страны. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотировался в качестве кандидата в шестой раз. Центризбирком сообщил, что Лукашенко предварительно набрал почти 80% голосов.

Его главная соперница Светлана Тихановская, вокруг которой объединилась вся оппозиция, по данным ЦИК, набрала около 8% голосов избирателей.

К 18:00 по местному времени, под данным ЦИК проголосовали более 80% избирателей. При этом, перед закрытием на участках собирались очереди из тех, кто так и не успел проголосовать.

9 августа — основной день голосования на президентских выборах в Беларуси. Однако голосование началось досрочно 4 августа. По утверждению ЦИК Беларуси, больше 41% — а это 2,8 млн человек — проголосовали досрочно. Досрочное голосование критикуется международными наблюдателями за непрозрачность.

Сами выборы проходили в напряженной обстановке — наблюдателей и журналистов не пускали на участки или задерживали, а также в стране начались проблемы с интернетом. Независимые наблюдатели, которым все-таки удалось побывать на участках, сообщали о многочисленных нарушениях.

Митинги и протесты

Многие белорусы не поверили в официальные цифры о том, что Лукашенко набрал больше голосов, чем Тихановская. В штабе Светланы Тихановской заявили, что она набрала больше голосов, чем Лукашенко как минимум на 20 избирательный участках.

В результате более 15 тысяч митингующих собрались в столице Беларуси Минске. Протесты также прошли в других городах страны.

В Минске люди призывают ОМОН переходить на сторону народа. pic.twitter.com/5OwEURhaTc — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 9, 2020

Силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы против митингующих, демонстрантов задерживают. Также по демонстрантам стреляют резиновыми пулями.

Кроме того, толпу протестующих протаранил автозак. Один из протестующих заскочил на бампер автозака, после чего машина начала вилять, и мужчина упал под колеса. Корреспонденты «Еврорадио» сообщили, что сбитый автозаком в Минске 62-летний мужчина находится в больнице.

Автозак сбивает человека в Минске. Видео: NEXTA pic.twitter.com/rZb3deCLiS — Sergey Goryashko (@seriozha_s) August 9, 2020

После стычек и применения оружия силовиками, ранения получили десятки человек. Однако точное количество пострадавших неизвестно.

В Минске люди призывают ОМОН переходить на сторону народа. pic.twitter.com/5OwEURhaTc — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 9, 2020

Светлана Тихановская обратилась к силовикам с призывом не применять насилие.

«Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей — предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что беларусы проснутся завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать», — сказала она.

Власти почти не делали заявлений во время протестов. Александр Лукашенко хранил полное молчание, пресс-служба милиции сначала отказывалась признать, что силовики используют водометы и стреляют, потом заявила, что обо всем расскажет утром.

Сотрудники правоохранительных органов задержали как минимум 140 участников протестной акции у стелы в центре Минска. Как отмечают правозащитники из центра «Весна», это не окончательная цифра и задержанных может быть гораздо больше.

Следственный комитет Беларуси возбудил несколько уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников милиции.

Пока в Беларуси не работают сайты крупнейших СМИ, а Центризбирком так и не подвел итоги голосования.