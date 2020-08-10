Пресс-служба Первомайского РОВД сообщила, что три подозреваемых в совершении ала-качуу — похищении для вступления в брак — 9 августа задержаны и водворены в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкек.

«Задержаны двое мужчин и одна женщина. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Похищение лица с целью вступления в брак». Сейчас ведется досудебное производство», — сказали в пресс-службе милиции.

21-летнюю девушку 7 августа обманом увезли в село Кочу Тюпского района Иссык-Кульской области. Днем позже ее нашли и забрали из дома похитителя родственники и сотрудники милиции.

В поисках и вызволении девушки участвовали полпред правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев, сотрудники ГУВД Бишкека, Первомайского, Тюпского и Караколького отделений МВД.

Замужество вместо работы

Общественности о похищении девушки сообщила глава правозащитной организации «Кылым Шамы» Азиза Абдирасулова на своей странице в фейсбуке. По ее словам, родственники девушки связались с ней и попросили помочь с поисками пропавшей.

«SOS! Вчера в Бишкеке украли девушку с помощью неизвестной женщины. Она находится в селе Кочу, в Тюпе, плачет. Сотрудник милиции бездействует», — написала Абдирасулова.

По ее словам, девушка познакомилась во время работы на поле с женщиной, которая пообещала устроить ее на новое рабочее место. Девушка согласилась и села в машину, в которую на объездной трассе подсели еще двое мужчин.

«Среди них был и так называемый “жених”. Оказалось, что мужчине 38 лет, он трижды разведен. […] Родителям сообщили о похищении девушки только к утру. Родным потерпевшей от ее имени стали писать сообщения о том, что девушка согласна выйти замуж и просит их благословения. Родственникам похищенной долгое время не говорили, где она находится», — рассказала правозащитница информагентству 24.kg.

По ее данным, женщина, обманувшая девушку, является сестрой предполагаемого жениха. Кроме них в деле замешаны младший и двоюродный брат мужчины, водитель такси еще не найден.

В телефонном разговоре с Абдирасуловой девушка просила «поскорее» забрать ее, так как она «не знакома» с мужчиной, который «намного старше нее».

«Заберите заявление»

Родственники девушки написали заявление на похитителей в Первомайский РОВД. Теперь им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Позже Абдирасулова сообщила, что родственники задержанных сначала с бараном, в качестве подарка, а затем угрозами и давлением заставляют их написать встречное заявление. По ее словам, они стоят у дома девушки и у здания ГОМа и «не уходят».

«Мы сходили в ГОМ и встретились с девушкой. Она в состоянии стресса. Нужна помощь психологов», — написала 9 августа правозащитница.

Позже глава фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова сообщила, что посетила семью девушки и предоставила им психолога.

«Пока девушка ехала из Бишкека в Тюп она думала, что ее украли для совершения убийства, насилия или же на органы. Всю дорогу похитители держали ее за руки, отобрали телефон. Только проехав большую часть пути, девушке сказали, что ее везут замуж. На ее требования отпустить насильники не согласились. Всю ночь до утра девушка не спала. […] Сутки она находилась в состоянии шока. Она уже хотела покончить жизнь самоубийством. Сейчас она в безопасном месте», — описывает события со слов девушки Турдубекова.

Она добавила, что родные похитителя «утверждают», что уйдут от наказания и всем «закроют рты через деньги». По ее словам, в спасении девушки большую роль сыграла огласка случившегося в соцсетях, профессиональная помощь правозащитников и отказ родителей девушки пойти на сделку с семьей насильника.

Это одно из немногих резонансных дел о похищении девушек для вступления в брак в Кыргызстане. В конце мая 2018 года мужчина похитил, а затем убил в отделении милиции 19-летнюю Бурулай Турдалы кызы. Это была его вторая попытка жениться на девушке.

После задержания похититель попросил сотрудников милиции оставить их с девушкой наедине, убил ее, вырезал ножом на ее коже их инициалы и попытался покончить собой. Во время суда подозреваемый сказал, что «не помнит» момент убийства.

Свердловский райсуд приговорил его к 20 годам заключения в колонии усиленного режима и компенсации в размере 800 тысяч сомов семье потерпевшей.