Лидер парламентской фракции «Онугуу — Прогресс» Бакыт Торобаев заявил на своей странице в фейсбуке, что не планирует участвовать в парламентских выборах осенью 2020 года. Его партия не зарегистрирована в списке Центризбиркома в числе политобъединений, которые хотят участвовать в выборах.

«Я не верю в то, что парламент седьмого созыва сможет провести реформы и изменения. […] Поэтому я не буду лично участвовать в этих выборах. Обманом народа пройти в парламент — не в моем характере. Но мы будем выражать свое мнение о политпроцессах, помогать работе правительства, властей и критиковать за неправильные решения», — заявил Торобаев.

По его словам, средства, предназначенные для предвыборной гонки, лучше направить на помощь нуждающимся и борьбу с пандемией коронавируса.

«Честно говоря, на этих выборах будут конкурировать деньги, уйдет очень много средств. Сегодня избиратели больше задают вопросы не по программе или идеях [партий], а о том, кто сколько даст. А псевдо-политики ставят личные интересы выше государственных. Это нехорошее явление», — написал Торобаев.

Действующий депутат заявил, что возможно он будет участвовать в парламентских выборах через 5 лет.

Бакыт Торобаев участвовал в президентских выборах 2017 года, но снял свою кандидатуру в поддержку Омурбека Бабанова. Торобаев был депутатом парламента на протяжении трех предыдущих созывов.

Он впервые попал в парламент в 2007 году в рядах партии «Ак-Жол», которая создавалась свергнутым президентом Курманбеком Бакиевым. В 2010 году он представлял в парламенте партию «Республика», а в 2015 году прошел в Жогорку Кенеш под флагом «Онугуу — Прогресса».

Парламентские выборы-2020

Парламентские выборы пройдут 4 октября. На 9 июля в ЦИКе для участия в предвыборной гонке зарегистрировались 44 партии. Однако не все партии смогут принять реальное участие в выборах из-за избирательного залога в 5 млн сомов.

Решение властей о проведении парламентских выборов осенью вызвало общественный резонанс. Многие считают, что нужно перенаправить деньги, выделенные на выборы, на покупку лекарств, СИЗов для врачей и аппаратов, необходимых в борьбе с пандемией COVID-19.

За перенос выборов выступали активисты, некоторые партии и депутаты. Однако в интервью «Биринчи радио» президент Сооронбай Жээнбеков сообщил, что выборы не будут переносить.

Все расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, покрывают средства из госбюджета.

Изначально на проведение выборов планировалось выделить 732 миллиона сомов. Однако позже ЦИК сообщил, что провёл «оптимизацию расходов на проведение выборов» и снизил затраты до 446 миллионов 900 тысяч сомов.

В ЦИК сообщили, что 60 миллионов сомов выделят на обеспечение санитарно-эпидемиологических норм.

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