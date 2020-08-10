Республиканский штаб 10 августа сообщил, что за прошедшие сутки коронавирус выявили у 258 человек:

Бишкек – 84;

Ош – 24;

Чуйская область – 17;

Ошская область – 25;

Таласская область – 5;

Нарынская область – 10;

Иссык-Кульская область – 21;

Джалал-Абадская область – 37;

Баткенская область – 35.

Всего за время пандемии в Кыргызстане зафиксировали 40 177 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки с выздоровлением от коронавируса по всей стране выписали 407 человек:

Бишкек – 51;

Чуйская область – 27;

Ошская область – 67;

Таласская область – 18;

Нарынская область – 9;

Иссык-Кульская область – 37;

Джалал-Абадская область – 66;

Баткенская область – 41;

Ош – 91.

По данным минздрава, всего с начала пандемии в стационарах и на домашней изоляции выздоровели 32 229 человека.

Среди медработников за сутки выявили 11 новых случаев заражения COVID-19. Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 37 медработника.

Всего среди медработников зарегистрировано 2 959 случаев заражения коронавирусом, из них 2 178 медработника выписали с выздоровлением.

Штаб также сообщил, что за прошедшие сутки зарегистрировано 6 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

Всего с начала эпидемии коронавируса в стране скончались 1 474 человека с коронавирусом.