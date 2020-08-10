Республиканский штаб 10 августа сообщил, что за прошедшие сутки коронавирус выявили у 258 человек:
- Бишкек – 84;
- Ош – 24;
- Чуйская область – 17;
- Ошская область – 25;
- Таласская область – 5;
- Нарынская область – 10;
- Иссык-Кульская область – 21;
- Джалал-Абадская область – 37;
- Баткенская область – 35.
Всего за время пандемии в Кыргызстане зафиксировали 40 177 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
За сутки с выздоровлением от коронавируса по всей стране выписали 407 человек:
- Бишкек – 51;
- Чуйская область – 27;
- Ошская область – 67;
- Таласская область – 18;
- Нарынская область – 9;
- Иссык-Кульская область – 37;
- Джалал-Абадская область – 66;
- Баткенская область – 41;
- Ош – 91.
По данным минздрава, всего с начала пандемии в стационарах и на домашней изоляции выздоровели 32 229 человека.
Среди медработников за сутки выявили 11 новых случаев заражения COVID-19. Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 37 медработника.
Всего среди медработников зарегистрировано 2 959 случаев заражения коронавирусом, из них 2 178 медработника выписали с выздоровлением.
Штаб также сообщил, что за прошедшие сутки зарегистрировано 6 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.
Всего с начала эпидемии коронавируса в стране скончались 1 474 человека с коронавирусом.