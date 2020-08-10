Сооронбай Жээнбеков поздравил Александра Лукашенко, который в шестой раз баллотировался в президенты, с переизбранием на пост главы государства.

«Убежден, что Ваш богатый опыт и профессионализм будут и в дальнейшем способствовать повышению благосостояния народа, обеспечат высокий уровень политического и экономического развития страны. Выражаю уверенность, что кыргызско-белорусские отношения будут развиваться и укрепляться во благо народов наших государств», — говорится в поздравительной телеграмме.

Такое заявление Жээнбеков сделал, несмотря на протесты, которые прошли в стране из-за несогласия граждан с результатами выборов. Кроме того, в Беларуси живет свергнутый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, осужденный заочно к 30 годам лишения свободы. Во день его свержения — 7 апреля 2010 года — от пуль спецназа погибли 84 человека. Власти Кыргызстана постоянно заявляют, что делают все возможное для экстрадиции Бакиева.

Свои поздравления с победой Лукашенко уже направили президент Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Глава МИД Литвы заявил, что выборы в Беларуси нечестными, кабинет министров Германии не демократическими, а премьер-министр Польши требует созвать саммит Евросоюза по Беларуси.

ЦИК Беларуси ранее обнародовал результаты голосования, согласно которым Лукашенко набрал 80,2% голосов. Его главная сопернциа Светлана Тихановская, по данным ЦИК, набрала 9,9%.

В штабе Тихановской итоги выборов не признали, она заявила, что считает себя победителем на выборах президента.

Сам Лукашенко заявил, что президентские выборы прошли как праздник. При этом он отметил, что «кому-то» — под руководством из-за границы — хотелось этот праздник испортить.

Выборы в Беларуси прошли 9 августа и после закрытия участков начались массовые акции протестов, потому что граждане были недовольны их результатами. Силовики применяли против митингующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, стреляли резиновыми пулями.

По данным правозащитников, в результате наезда автозака на митингующих скончался один человек.

Однако МВД опровергает информацию о погибшем. «Обращаем внимание, что распространяемая в некоторых интернет-изданиях информация является полным фейком», — сказали в МВД.

По официальной информации МВД, протесты прошли в 33 городах страны, задержано более 3 тысяч человек. В Минске за ночь задержали около тысячи человек.

Милиция сообщает о том, что пострадало более 50 протестующих. Также пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела из-за протестов.

Лукашенко считает, что протестами управляли извне. «Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — сказал Лукашенко.

Лукашенко добавил, что организаторы протестов пытались «разжечь пожар в центре Минска», но у них это не получилось. «Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим», — заявил он.

Граждане планируют продолжить протесты и 10 августа.

Лукашенко правит страной с развала СССР. Он несколько раз менял Конституцию, чтобы оставаться у власти.