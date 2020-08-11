Чуйская райадминистрация сообщила, что 18 июля от осложнений, вызванных внебольньничной пневмонией, скончалась врач-бактериолог Алмагуль Айтбаева.

«С начала карантина она как ответственный работник дежурила на таможне, участвовала в мобильной бригаде несмотря на риски, не боясь за свою жизнь», — сообщили в администрации.

Она умерла в возрасте 61 года. Алмагуль Айтбаева родилась в селе Джаны-Жол, в 1982 году она окончила санитарно-гигиенический факультет в Кыргызском государственном медицинском институте. После этого Айтбаева начала работу санитарный врачом в Чуй-Токмокской городской санэпидемиологичекой службе.

Затем ее перевели в бактериологическую лабораторию на должность врача бактериолога, где она и проработала оставшуюся жизнь.

30 июля минздрав сообщил, что в Кыргызстане скончались 73 медработника с COVID-19 и пневмонией.

По данным Республиканского штаба, в числе погибших 44 врача, 18 специалистов со средним медицинским образованием, трое сотрудников младшего персонала и восемь работников организаций здравоохранения.

В штабе отметили, что семьям скончавшихся медиков будут выплачены компенсации в миллион сомов, однако это станет возможным после проведения полного эпидемиологического расследования причины смерти.

По данным минздрава, компенсация в один миллион сомов выплачена только семьям двух погибших медиков. Это родные Жузумкан Кокумбаевой и Альберта Исмаилова, у обоих врачей диагностировали COVID-19.

За время пандемии коронавируса в Кыргызстане выявили 2 967 случаев заражения коронавирусом среди медработников. С выздоровлением выписали 2 212 медиков.

На 11 августа в стране зарегистрировано всего 40 455 случаев заражения COVID-19. С выздоровлением за все время выписали 32 764 пациентов. Умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 1 478 человек.