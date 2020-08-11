Ошский городской Штаб гражданской защиты принял решение продлить время работы заведений общественного питания до 12 часов ночи. В то же время штаб решил закрыть парки и скверы на карантин.

«C целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в общественных местах города путем контроля за соблюдением санитарно-карантинных правил парки имени Навои и Токтогула, а также другие парки и скверы пока функционировать не будут», — сообщили в пресс-службе мэрии города Ош.

Специалисты горячей линии 118 назвали «нелогичным» решение штаба закрыть парки и продлить время работы кафе-ресторанов.

«Наоборот людям нужны парки, скверы. Человек должен гулять, прохлаждаться и желательно это все делать не внутри зданий. В кафе и клубах людей заражается намного больше, чем на улицах», — объяснили специалисты.

До этого заведениям общепита можно было работать только до 10 вечера.

По состоянию на 11августа в городе Ош зарегистрировано 3 223 случая заражения коронавирусной инфекцией — из них скончалось 123 пациента. От болезни смогли вылечиться 2 598 человек.