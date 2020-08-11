Обновлено в 14:38

Глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил, что кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская находится в Литве.

«Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве», – написал он в своем твиттере.

Линкявичус отметил, что перед выездом в Литву ее около семи часов удерживали в ЦИКе Беларуси против ее воли.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что кандидатку из страны вывезли белорусские власти. По ее словам, отъезд Тихановской позволил освободить начальницу её штаба Марию Мороз, которая тоже покинула страну.

«У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», – сообщила Ковалькова.

Позже сама Тихановская записала видеообращение.

«Я думала, что эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Приняла абсолютно самостоятельно. Я знаю, что многие меня поймут, многие осудят, а многие возненавидят. Но, знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Люди, пожалуйста, берегите себя. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», – сказала она.

Ранее председатель Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что на Тихановскую готовилось покушение, которое удалось предотвратить.

«Из так называемого объединенного штаба [оппозиции] была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской», — цитирует его агентство ТАСС.

Глава КГБ добавил, что перед этим в МВД было перехвачено сообщение «о необходимости сакральной жертвы». По его словам, отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что оппозиция ночью просила защитить штаб Тихановской.

«Мы от них же получили информацию (кто-то там с головой дружит), что вокруг собралась толпа. Острая ситуация — и от них кто-то попросил, чтобы власть их защитила. Мы их защищали всю ночь и до сих пор контролируем ситуацию», — заявил он.

По словам Лукашенко, он планировал поставить штаб Тихановской под охрану КГБ, чтобы не допустить «сакральной жертвы», но в итоге из штаба позвонили с просьбой о защите в милицию. В объединенном штабе оппозиции не смогли подтвердить эту информацию.

Светлана Тихановская была главной конкуренткой действующего президента Александра Лукашенко на выборах президента страны, прошедших 9 августа.

По официальным данным ЦИК Беларуси, она заняла второе место, получив чуть больше 10% голосов. Выборы выиграл действующий президент Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок – он получил более 80% голосов.

Несмотря на это, Тихановская объявила себя победительницей выборов и предложила Лукашенко провести переговоры. Позже она обжаловала результаты голосования в ЦИК, подав аппеляцию.

По оценке штаба Тихановской, на участках в Белоруссии она набрала по 70–80% голосов, а экзитполы, проведенные оппозицией на зарубежных участках, показали, что ее поддержали 80% избирателей.

Протесты после выборов

После окончания голосования в Минске и нескольких других городах Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались до 11 августа. Кроме того, в этот день началась всеобщая забастовка против фальсификаций на выборах.

Милиция по всей стране применяла против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Насилие милиции и военных зафиксированы на видео и в сообщениях оппозиционных ресурсов в Минске, Бобруйске, Половковичах, Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно, Могилеве, Мозыре и Березе.

Кроме того, от действий силовиков пострадали как местные, так и иностранные журналисты.

МВД Беларуси сообщили о гибели в Минске одного из демонстрантов — он якобы пытался бросить в сотрудников милиции «неустановленное взрывное устройство», но оно взорвалось у него в руке. При этом, СМИ Беларуси утверждают, что мужчина погиб от светошумовой гранаты, брошенной ОМОНом.

По данным правозащитников, в результате наезда автозака на митингующих скончался еще один человек, однако МВД назвали это сообщение фейком.

По официальной информации МВД, в первую ночь протестов было задержано более 3 тысяч человек, из них в Минске – около тысячи человек. Тогда милиция сообщила о том, что пострадало более 50 протестующих и 39 сотрудников правоохранительных органов.