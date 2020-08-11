Пресс-служба минздрава сообщила, что в Ошскую межобластную объединенную больницу госпитализированы 8 человек с подозрением на сибирскую язву. У одного из пациентов сибирская язва подтвердилась. Все госпитализированные получают лечение и находятся под наблюдением врачей.

Издание «Турмуш» сообщило, что это жители села Тогуз-Булак Папанского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области.

Как сообщил изданию глава Папанского айыл окмоту Курбанбек Мияшев, 285 жителей села Тогуз-Булак зарезали болевшую корову и между собой разделили мясо.

«После этого происшествия сотрудники районной ветеринарной инспекции провели дезинфекцию. Всем людям, получившим мясо, раздали медикаменты», — сказал Мияшев.

Он также добавил, что корову привезли из другого района. А среди 285 человек, 205 из Папанского айыл окмоту, остальные 80 — жители Катта-Талдыкского айыл окмоту.

По данным минздрава, исследования почвы с места забоя коровы дали положительный результат.

В районе создан оперативный штаб по локализации и ликвидации очага сибирской язвы, проводятся работы по профилактике сибирской язвы среди населения.

Сибирская язва — опасное инфекционное заболевание, которое передается от животных к людям. Болезнь приводит к отекам и язвам, при отсутствии лечения возможна смерть.

В Кыргызстане за последние годы зафиксировали более 50 случаев заражения сибирской язвой. Большинство людей заболели после употребления зараженного мяса.