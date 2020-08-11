Премьер-министр Кубатбек Боронов рассказал 11 августа на брифинге о том, как правительство готовится ко второй волне коронавируса осенью. «Клооп» приводит основные моменты его выступления.

Новые больницы

К осени будут завершены работы по 12 медучреждениям. По его словам, строители уже заложили фундамент и готовятся возводить стены трех новых больниц, а старые муниципальные здания начали подстраивать под стационары.

«Мы говорили о том, что к осени будут готовы девять медицинских объектов, из которых три — вновь построенные и шесть — перепрофилированные. Мы решили увеличить их количество до 12. Перепрофилируют здания, которыми долгое время не пользовались. Все эти больницы будут оснащены всем необходимым. В частности к осени мы подготовим объекты во всех семи областях, городах Оше, Бишкеке, Чолпон-Ате, Кок-Янгаке и Орловке», — сказал Боронов.

Лекарств в Кыргызстане хватает

По данным Боронова, на всех складах Кыргызстана есть необходимые для лечения коронавируса и пневмонии лекарственные препараты. Однако он признал, что в некоторых районах нет определенных медикаментов, штаб и акимы стараются запастись ими.

«Некоторые фармацевтические компании продают лекарства только своим аптекам. Сейчас акимы районов отвечают головой за то, чтобы обеспечить больницы всем необходимым. В августе ожидается поставка антибиотиков и антикоагулянтов. Правительство направило заявки, чтобы в сентябре в страну поступили лекарства», — сообщил глава кабмина.

Не дошедшие надбавки медикам

По словам Боронова, в некоторых районах Кыргызстана медработники до сих пор не получили надбавки к зарплате. Власти сейчас разбираются, кто в этом виноват.

«Правительство выделило более 807 миллионов сомов на надбавки к зарплатам медикам. Деньги были перечислены 28-30 июля. Однако в соцсетях появляется информация, что деньги дошли не до всех медработников. Например, в селе Кун-Туу Сокулукского района. Сейчас все выясняется, и виновные понесут наказание», — пообещал Боронов.

Кыргызстанцы не соблюдают санитарные правила

По мнению премьер-министра, граждане перестали соблюдать санитарно-гигиенические правила после того, как в Кыргызстане снизилось число новых заражений коронавирусом.

«Мы просим кыргызстанцев мыть руки, не выходить из дома лишний раз без надобности, соблюдать дистанцию, не принимать лекарства без назначения врачей», — сказал Боронов.