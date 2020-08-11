Ошский городской Штаб гражданской защиты принял решение убрать все санитарно-карантинные посты на въездах в город Ош с 8 августа.

По информации пресс-службы мэрии города Ош, всего было убрано 7 постов: «Жапалак ДЭУ», «Тээке-аскер полигону», «8-март», «ТЭЦ», «Беш-Көпүрө», «Кырарык-Арка» и «Амир-Темур». На таких постах у людей, которые въезжают в город, проверяли температуру и наличие других симптомов коронавируса. Если человек имел признаки заражения, то ему делали тестирование на коронавирус.

В то же время в мэрии отметили, что эпидемиологическая ситуация остается сложной и напомнили о необходимости строго соблюдать все санитарно-гигиенические нормы и правила.

При этом, в Оше закрыты парки и скверы, но кафе и рестораны теперь могут работать до 00:00.

Ранее власти Бишкека также убрали санитарно-карантинные посты на въезде в город, также сняты посты на въезде в Иссык-Кульскую область.

По состоянию на 11-августа в городе Ош зарегистрировано 3 223 случая заражения коронавирусной инфекцией — из них скончалось 123 пациента. От болезни смогли вылечиться 2 598 человек.