Министерство здравоохранения решило изменить фиксирование и анализ летальности от COVID-19 по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения от 7 июня 2020 года. Изменения коснутся классификации смерти в свидетельстве о смерти пациентов.

По мнению минздрава, для того, чтобы правильно рассчитать настоящее значение летальности от коронавируса, нужно учитывать два «серьезных» фактора. Это разница между днем выявления заражения и днем смерти, а также учет лишь тяжелых форм заболевания.

Например, в начале эпидемии число зараженных быстро росло, а количество умерших отставало на 7-10 дней от этого роста. Так, летальность казалась меньше, чем есть.

В статистику подтвержденных случаев COVID-19 попадают прежде всего тяжелые пациенты при обращении в стационары. А больные коронавирусом с легким течением или без симптомов, не обращавшиеся в медучреждения, нигде не учитываются. При этом получается, что общее число зараженных от этого оказывается заниженным, а смертность — завышенной.

ВОЗ же рекомендует фиксировать смерть от COVID-19 во всех случаях, когда коронавирус был подтвержден тестом, клинически установлен по симптомам или определен «вероятным» у пациента.

При этом не должно быть альтернативной причины смерти, которая не связана с COVID-19, например, травма или инфаркт.

По мнению специалистов ВОЗ, новое кодирование смертей от коронавируса поможет:

отследить воздействие COVID-19 на общую смертность в разных странах;

выявить распределение смертности между людьми разного возраста и пола;

определить возможную недооценку смертности от COVID-19;

изучить действенность принимаемых мер по борьбе с коронавирусом.

«Во время нынешней пандемии часто сначала учитываются случаи смерти в учреждениях здравоохранения, в то время как случаи смерти в домашних условиях, в домах престарелых игнорируются, что искажает реальную картину», — пишется в техническом указании ВОЗ.

Поэтому теперь рекомендуется указывать в свидетельстве о смерти оба кода коронавируса: U07.1 при положительном результате теста на СOVID-19 и U07.2 — при отрицательном тесте.

Кроме этого ВОЗ предлагает в статистике использовать коэффициент летальности для всех инфицированных, а не по подтвержденным случаям COVID-19.

При этом учитывается количество всех инфекций, что позволяет учесть все бессимптомные и недиагностированные инфекции.

Также для исследования сопутствующих заболеваний и анализа проявлений неравенства в стране, ВОЗ просит государства-члены предоставить анонимные свидетельства о смерти, в которых упомянут COVID-19.

Поэтому в еженедельной отчетности стран для ВОЗ требуется включать следующие данные:

дата и место наступления смерти;

результаты теста на COVID-19, если его проводили;

место проживания умершего;

профессия;

национальность;

наличие беременности;

сопутствующие заболевания, ставшие множественными причинами смерти.

В Кыргызстане в июле уже изменяли алгоритм учета смертей от коронавируса — тогда минздрав объединил статистику по смертям людей и с положительным тестом на коронавирус и летальным исходам пациентов с пневмонией. В результате сложения данные получилось, что в стране погибли более 1000 человек. Когда учитывались только случаи смерти тех, у кого положительный тест на COVID-19, в стране было менее 200 погибших.

Всего за время пандемии в Кыргызстане зафиксировали 40 455 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в стационарах и на домашней изоляции выздоровели 32 764 человека. За все время пандемии в стране умерли 1 478 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.