Заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова на брифинге 11 августа рассказала, что ведомство вводит новые форматы обучения для учеников школ Кыргызстана. Теперь их будет три: дистанционная форма, традиционно-дистанционная и традиционная.

В конце июля минобразования сообщало, что первая четверть нового учебного года в школах Кыргызстана пройдет дистанционно.

Как будет определена форма обучения в школах?

Форма обучения в школах будет определена на основании:

Решения санитарно-эпидемиологического надзора и органов местной власти;

Двустороннего договора. Родителям учащихся дается право выбора формы обучения для своего ребенка, после чего заключается договор между школой и родителями.

Дистанционная форма

Джусупбекова сказала, что дистанционная форма обучения сохранится для учеников школ в регионах с тяжёлой эпидемиологической ситуацией.

«Это касается «красных зон», где есть угроза жизни и здоровью детей и учителей. При этом будут использованы видеоматериалы, транслируемые на телеканалах, учителя будут проводить онлайн уроки и организовывать обратную связь с учащимися», — сообщила она.

Традиционная форма обучения

На традиционную форму обучения могут перейти ученики школ в регионах со стабильной эпидемиологической ситуацией.

«Обучение детей может проводиться традиционно на основании решения региональных Центров санитарно-эпидемиологического надзора, в соответствии с гибким расписанием, не подвергая опасности здоровье и жизни детей и учителей, — сообщила Джусупбекова.

Традиционно-дистанционная форма обучения

Это смешанная форма, которая предполагает обучение школьников только в определенные дни недели.

«Можно поделить классы на 2 группы, чтобы они обучались в разные дни. Например, первая группа будет обучаться по понедельникам и средам, а вторая по вторникам и четвергам. Во время обучения учащихся в школе, учителя объясняют только новый учебный материал или проводят контрольную работу. По пятницам учителя организовывают обратную связь с учащимися и готовятся к следующим урокам», — привела пример Джусупбекова.

При большом количестве учеников ведомство рекомендует часть классов и вовсе оставить на дистанционном обучении.

«Обучение по отдельным предметам можно проводить на свежем воздухе с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм», — сообщила Джусупбекова.

Из-за пандемии коронавируса власти Кыргызстана с 8 апреля перевели учеников всех школ на дистанционную форму обучения. Тогда ведомство разработало учебный план, согласно которому школьники просматривали учебный материал на сайте минобразования или по телевизору.

Однако многие родители, учителя и школьники жаловались, что такое обучение даётся им тяжело. Они жаловались на отсутствие гаджетов, нехватку денег для оплаты интернета, плохую связь и непонятный материал.

Многие дети испытывали психологические проблемы лишившись возможности видеться с одноклассниками и общаться с другими учениками.

На 11 августа по стране выявили уже 40 455 случаев заражения коронавирусом. Умерли 1 478 пациентов. Выздоровевшими считаются 32 764 пациента.

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