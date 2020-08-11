Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения для узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева. Его заключили под стражу в СИЗО ГКНБ до 8 сентября 2020 года.

Журналиста обвиняют по статьям «Посягательство на президента Республики Узбекистан» и «Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан» Уголовного кодекса Узбекистана.

При входе в здание Первомайского райсуда Абдуллаев заявил, что был задержан кыргызстанскими спецслужбами абсолютно необоснованно.

«Меня задержали по запросу Узбекистана. Они написали в запросе, что я якобы пишу статьи под псевдонимом «Қора мерган». 23 июля они заочно судили меня в Мирзо-Улугбекском районном суде города Ташкента и отправили сюда обвинение», – цитирует его радио «Озодлик».

Он добавил, что не имеет никакого отношения к статьям, публикуемым в соцсетях за подписью «Қора мерган». Кроме того, в день задержания Бобомурода Абдуллаева 9 августа, и в день его содержания в СИЗО ГКНБ 10 августа, в телеграм-канале «Қора мерган» продолжали выходить публикации.

«Сторона защиты обязательно обжалует решение обвинения. До пятницы, скорее всего, будет подана апелляция в городской суд. Он обвиняется по некоторым статьям, которых нет в кыргызском уголовном кодексе, но есть в УК Узбекистана», — сообщил его адвокат Тимур Карабаев изданию «Kaktus.Media».

Он подчеркнул, что при подаче запроса Узбекистан допустил много процессуальных нарушений, которые все равно были приняты к рассмотрению кыргызской стороной. Это тоже будет учитываться при составлении апелляции.

«Абдуллаев подал заявление о предоставлении ему статуса беженца. Это сообщила его второй адвокат Наталья Котик, которая с ним встречалась накануне», – отметил Карабаев.

Журналист из Узбекистана Бобомурод Абдуллаев был задержан сотрудниками Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана в одном из кафе Бишкека.

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что Абдуллаева задержали 8 августа по запросу властей Узбекистана «в рамках Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 1993 года». По данным ведомства, он разыскивается правоохранительными органами Узбекистана за совершение ряда преступлений.

Адвокат Абдуллаева Тимур Карабаев сообщил изданию «Озодлик» (узбекской службе радио «Свобода»), что журналиста задержали вечером 9 августа, а не 8, как сообщили в ГКНБ.

Приехал в Бишкек, чтобы учиться

Карабаев рассказал, что Абдуллаев приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. После завершения обучения Абдуллаев не смог улететь обратно в Европу в связи с закрытием государственных границ Кыргызстана из-за пандемии коронавируса.

В Кыргызстан узбекский журналист прибыл из Берлина, куда он на несколько месяцев приехал по приглашению «Репортеров без границ» после того, как был осужден и отбывал наказание в Узбекистане за свою журналистскую деятельность.

«Озодлик» сообщил, что ранее адвокат Абдуллаева в Ташкенте Сергей Майоров направил запрос в правоохранительные органы Узбекистана, чтобы узнать, было ли возбуждено новое уголовное дело в отношении журналиста.

На запрос адвоката пришел ответ, в котором сообщалось, что «в отношении Абдуллаева не возбуждалось никакого уголовного дела». В Службе государственной безопасности Узбекистана (СГБ) Майорову также сообщили, что «никаких заявлений и жалоб на Абдуллаева к ним не поступало».

26 июля Бобомурод Абдуллаев заявил, что ряд блогеров и писателей подозревают его в авторстве материалов, публикуемых в Facebook’е под псевдонимом «Қора мерган» («Черный стрелок»). Он опроверг свою причастность к этим материалам и привел ряд аргументов в подтверждение этого.

«Усман Хакназаров»

Узбекский журналист Бобомурод Абдуллаев более 13 лет работал под псевдонимом «Усман Хакназаров», публикуя резонансные критические статьи о высших эшелонах власти в Узбекистане.

В сентябре 2017 года он был задержан в Ташкенте сотрудниками узбекских спецслужб и обвинен в публикации в Интернете статей, якобы призывающих к свержению конституционного строя в Узбекистане. Прокурор просил суд приговорить Абдуллаева к пяти годам лишения свободы.

В марте 2018 года Бобомурод Абдуллаев признал, что использовал этот псевдоним для публикации критических статей, но отрицал, что является автором материалов, призывающих к насилию.

7 мая 2018 года в Ташкентском городском суде по уголовным делам был оглашен приговор Бобомуроду Абдуллаеву. Его приговорили к 1,5 годам принудительных работ с удержанием 20% зарплаты и освободили в зале суда.