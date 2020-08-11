Пресс-служба РУВД Первомайского района сообщила, что подозреваемого в похищении девушки принуждения к замужеству водворили в СИЗО-1 на два месяца.

По их данным, такое решение вынес Первомайский районный суд Бишкека. Еще двух подозреваемых — мужчину и женщину отправили под домашний арест.

21-летнюю девушку 7 августа обманом увезли в село Кочу Тюпского района Иссык-Кульской области. На следующий день ее нашли и забрали из дома похитителя родственники и сотрудники милиции.

В поисках и вызволении девушки участвовали полпред правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев, сотрудники ГУВД Бишкека, Первомайского, Тюпского и Караколького отделений МВД.

Принудительный брак вместо работы

О похищении девушки стало известно после сообщения главы правозащитной организации «Кылым Шамы» Азизы Абдирасуловой. Она рассказала, что родственники девушки связались с ней и попросили помочь с поисками пропавшей.

По ее словам, одна из подозреваемых под предлогом работы уговорила девушку сесть в машину, в которую на объездной трассе сели еще двое неизвестных мужчин. В итоге оказалось, что девушку похитили для принудительного вступления в брак.

Позже от имени девушки ее родственникам стали писать сообщения о том, что она якобы согласна на замужество, при этом им не сообщили, где именно находится потерпевшая.

Абдирасулова добавила, что женщина, обманувшая девушку, является сестрой мужчины, который хотел жениться на похищенной. В деле также замешаны младший и двоюродный брат мужчины.

В телефонном разговоре с Абдирасуловой девушка просила «поскорее» забрать ее, так как она «не знакома» с мужчиной, который «намного старше нее».

Угрозы и баран в подарок

Когда родственники и милиция смогли освободить пострадавшую девушку, они написали заявление на похитителей в Первомайский РОВД.

Родственники задержанных сначала с бараном, в качестве подарка, а затем угрозами и давлением пытались заставить их написать встречное заявление.

Позже глава фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова сообщила, что посетила семью девушки и предоставила им психолога.

Турдубекова добавила, что в спасении девушки большую роль сыграла огласка случившегося в соцсетях, профессиональная помощь правозащитников и отказ родителей девушки пойти на сделку с семьей задержанного.

Убийство Бурулай

Это одно из немногих дел о похищении девушек для вступления в брак в Кыргызстане, которые стали известны общественности. Чаще всего такие преступления остаются скрытыми.

В конце мая 2018 года мужчина похитил, а затем убил в отделении милиции 19-летнюю Бурулай Турдалы кызы. Это была его вторая попытка жениться на девушке.

После задержания похититель попросил сотрудников милиции оставить их с девушкой наедине, убил ее, вырезал ножом на ее коже свои и ее инициалы и попытался покончить собой. Во время суда подозреваемый сказал, что «не помнит» момент убийства.

Свердловский райсуд приговорил его к 20 годам заключения в колонии усиленного режима и компенсации в размере 800 тысяч сомов семье потерпевшей. Сотрудников милиции, которые допустили убийство в отделении, приговорили лишь к штрафам в пользу государства и денежной компенсации родителям убитой девушки.