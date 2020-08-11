В Беларуси 9 августа прошли выборы президента страны, в которых, по официальным данным ЦИК республики, победил действующий глава страны Александр Лукашенко.

Однако сторонники главной конкурентки Лукашенко Светланы Тихановской были не согласны с оглашенными результатами и 9 и 10 августа вышли на акции протеста.

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Айканыш Эралиева

Было тяжело эмоционально, потому что не было интернета. Так как мы снимаем квартиру, не было и телевизора.

Люди начали собираться в пять-шесть вечера, а протесты начались позже. В шесть часов вечера у меня отключился интернет и все социальные сети. Они заработали только утром. Я сразу маме отправила сообщение, что со мной все в порядке.

Я переживала, но мне показалось, что митингов особо не было.

Утром я скачала себе VPN, интернет заработал и я стала понимать, что происходит.

Вечер 10 августа. Мне нужно было идти к 20:00 в сторону площади Якуба Колоса.

Важно настолько, что не до страха было, сидеть, ждать и гадать, будут задержания или нет. Состояние было такое: задержат, окей. Главное туда попасть, выйти, а потом можно и в автозак.

Итак, в 18:00 уже начался гул машин, люди кричали, хлопали в ответ на бибиканье машин. Это было слышно уже возле нашего дома. Главные дороги стали перекрывать в 17:30.

Выходишь на проспект Независимости, идёшь в сторону Якуба Колоса, а народ идёт в сторону площади Победы. Машины гудят, люди хлопают. Идёшь, и улыбаешься, слезы. Это просто не передать словами. Люди выражают свое недовольство власти, и это так круто.

Перед выходом я прочла новости, чтоб понимать где блокируют, а где нет.

Дошла до места назначения спокойно. Муж с ребенком ждали в кофейне. На проспекте Независимости заведения и магазины спокойно работали. Муж с ребенком пошли со мной, чтоб перестраховаться. Так нас будет трое, мы сильно выделяемся из толпы, и нас возможно не задержат. Плюс, мы взяли с собой паспорта.

20:00 — Вышли. Пора идти в сторону дома. Люди собираются возле Филармонии и идут в сторону площади Победы.

В основном моложе 35, были и постарше, но мало. У всех на руках белые ленты, браслеты в знак поддержки оппозиции. Кто-то уже с касками, шлемами. Все в спортивном.

Одна женщина шла против движения, остановилась, и стала благословлять молодых. У меня было ощущение, будто он их отправляла на войну.

Гул машин сильнее. Слезы наворачиваются, когда видишь людей. И понимаешь, что люди вышли, потому что им это нужно. Им не платят. Они борются за свое будущее, свободу и права. И сейчас они ее пытаются вернуть.

Интернет 11 августа в стране заблокирован. Удачно нашла прокси для Телеграма. И это единственная связь с миром.

Спасибо всем, кто написал. Живая, как и моя семья. С нами все в порядке.

Александр (имя изменено)

Ребята рассказывали, что на их участок, где комиссия досрочно опубликовала результаты, приехали автозаки и забрали комиссию, оцепили избирательный участок.

На многих участках [Светлана] Тихоновская набирала, более чем в два раза больше голосов, чем Лукашенко.

Ребята говорили, что на участках в очередях было более 50% людей с белыми браслетами (показатель солидарности оппозиции), а в итоге комиссия показывала результаты, что 10-15% за оппозицию.

У меня коллега гражданин России, его тоже включили в списки избирателей. Он пошёл на участок, нашёл себя в списке и заставил убрать свои данные. Я думаю, что я тоже был в списках, потому что они составляются по жилищным спискам, а там указаны все, кто проживает в квартире, гражданство не указывается.

Ребята рассказывали, что 10 августа ходили в центр. Там было очень много представителей ОМОНа, всех хватали и избивали дубинками, использовались водные пушки, светошумовые гранаты. Весь город всю ночь сигналил.

Из-за того, что интернет отключили, было непонятно куда ехать, чтобы объехать перекрытые улицы. В итоге я колесил два-три часа, чтобы доехать до дома.

Коллеги рассказывают, что после того, как машин в пробках стало меньше, полиция вытаскивала из авто людей, у которых были не заблокированы двери. Было страшно получить резиновой пулей в машину. Милиция просто хватала всех, кто встречался по пути в центре города.

Протесты после выборов

После окончания голосования в Минске и нескольких городах Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались до 11 августа. Кроме того, в этот день началась всеобщая забастовка против фальсификаций на выборах.

Милиция применила против демонстрантов светошумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и спецтехнику. Кроме этого, по всей стране наблюдалось массовое отключение интернета. От действий правоохранителей пострадали как местные, так и иностранные журналисты.

По официальным данным МВД Беларуси, известно об одной смерти в ходе протестов, а также о задержании более двух тысяч человек по всей стране.

Следственный комитет Беларуси возбудил более 20 уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников милиции.

По официальным данным ЦИК Беларуси на 10 августа, действующий президент страны Александр Лукашенко одержал победу набрав 80,08% голосов, а его главная оппонентка Светлана Тихановская 10,09%. Тихановской пришлось покинуть страну, сейчас она находится в Литве.

Фото на главной: белорусский интернет портал TUT.by