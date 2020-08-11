Президент Сооронбай Жээнбеков на онлайн-совещании с премьер-министром Кубатбеком Бороновым 10 августа обсудил текущую эпидемиологическую ситуацию в стране и подготовку ко второй волне вспышки COVID-19.

Боронов рассказал президенту, что в Кыргызстане «заметно снижается число заражённых и смертей от коронавируса». По его словам, таких результатов удалось достичь благодаря работе местных властей, которым было поручено отслеживать эпидситуацию и недопускать распространения COVID-19 по стране.

Жээнбеков заявил, что, несмотря на улучшение ситуации в стране, «властям нельзя расслабляться». По его словам, правительство должно начать подготовку ко второй волне, которая по прогнозам учёных может начаться осенью 2020 года.

«Обеспечение лекарствами должно находиться на постоянном контроле правительства, ситуация может развиваться непредсказуемо. Дефицит лекарств, наблюдаемый в прошлые месяцы, должен быть уроком для нас», — сказал он.

Жээнбеков напомнил, что цены на продукты питания, которые резко выросли во время вспышки первой волны, тоже должны контролироваться.

«Необходимость провести анализ подорожания основных продуктов питания и постоянно контролировать цены. Прошу недопустить искусственного завышения цен на продукты питания», — сказал Жээнбеков.

Президент отметил, что правительство не должно забывать и о своевременной выплате зарплат и компенсаций медикам.

Коронавирус в Кыргызстане

Первые случаи коронавируса в стране начали фиксировать в марте 202 года. Тогда власти закрыли границы и усилили контроль за гражданами Кыргызстана, которые возвращались в страну.

Власти ввели режим чрезвычайного положения в крупных городах и ограничили передвижения граждан. Это было сделано, когда в стране было мало случаев заражения.

В таком режиме страна прожила полтора месяца и когда в мае случаи заражения немного пошли на спад, власти сняли ограничения. Это привело к серьезной вспышке заражений и уже к концу июня все больницы Бишкека были переполнены.

Власти Кыргызстана оказались не готовы к такому всплеску числа зараженных, хотя в запасе было больше месяца на подготовку. В больницах наблюдалась нехватка медперсонала, поэтому врачи по всей стране работали на износ. Также не хватало медоборудования и лекарств.

Волонтёры и неравнодушные граждане начали объединяться. чтобы помочь врачам в борьбе с пандемией коронавируса. Они открывали дневные стационары для пациентов, оказывали помощь больным прямо на улице и собирали деньги на медицинские препараты и оборудование.

К концу июля ситуация стабилизировалась и в больницах появились свободные места. Снизилась как статистика по заражаемости, так и количество умирающих в сутки пациентов.

На 11 августа по стране выявили уже 40 455 случаев заражения коронавирусом. Умерли 1 478 пациентов. Выздоровевшими считаются 32 764 пациента.