Газету «Супер Инфо» покинула ее директор Шаиста Шатманова. Кроме нее свои посты оставили директор и главный редактор портала Super.kg.

Шатманова рассказала «Азаттыку», что причиной такого решения стало «давление» на неё из-за противоречий в политических взглядах.

«В прошлом году основатель газеты Кылычбек Султан и руководство издания были полностью заняты судами и допросами. Ради будущего газеты и коллектива Кылычбеку Султану пришлось даже отойти от газеты. После этого газета под моим руководством продолжила свою оппозиционную деятельность. Но из-за различного рода давления мне пришлось покинуть ряды основателей газеты», – сказала она.

Шатманова отметила, что издание продолжит свою работу под руководством другого сотрудника, работающего в газете многие годы.

Весной 2019 года Шатманову вызывали на допрос в финполицию. Она говорила, что причиной стало то, что в 2012 году на сайте «Центра поддержки СМИ» была опубликована статья, недостоверные данные в которой позже не были обновлены.

На пресс-конференции в Бишкеке она позже заявила, что это стало также причиной «давления» на саму газету «Супер-Инфо».

Тогда финополиция вынесла постановление о том, что «газета «Супер-Инфо» должна пройти налоговую проверку за период с 2013 по 2018 год».

Спустя год стало известно, что сменились владельцы «Супер инфо» и сайта Super.kg.

Сайт FactCheck.kg сообщил, что ранее газета, сайт и компания «Компьютер пресс» были зарегистрированы на супругу бывшего посла Кыргызстана Южной Корее Кылычбека Султана – Султан Мээрим.

«И так одновременно три юридических лица изменили данные в министерстве юстиции. В ООО “SUPER MEDIA” сменились и учредитель и руководитель. Вместо жены Султанова Кылычбека — Султан Мээрим Исаевны владельцем стал Насирдинов Икрамиддин Исламидинович. Икрамидин также стал владельцем и другой компании ОсОО “Компьютер пресс”. […] Портал Super.kg перешел к Азизбеку Кадыровичу Орунбаеву», – сообщили в FaсtСheck.kg.

Редактор сайта FactCheck.kg Болот Темиров также сообщил, что редакция изучает, имеет ли теперь к газете отношение бывший заместитель председателя Гостаможенной службы Райымбек Матраимов.

«Мы пока не закончили. Есть некоторые сведения. Новые владельцы «Супер инфо» являются земляками Матраимова, тоже из Кара-Суу. После смены владельца коллектив «Супер инфо» переехал на новое место – в торговый центр «Эльдорадо», хозяином которого, как выяснилось, является Минавар Жумаева – супруга Искендера Матраимова. Эти связи имеются», – рассказал он.

Сам Кылычбек Султан эту информацию отрицает.

Газета «Супер-Инфо» выходит в Кыргызстане с 2002 года. На сегодняшний день она считается одной из самых популярных кыргызоязычных изданий в Кыргызстане, которое также имеет новостной и развлекательный портал Super.kg.