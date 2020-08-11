Компания «Северэлектро» 11 августа заявила, что в предстоящем осенне-зимнем периоде ожидается дефицит электроэнергии в связи с маловодьем на Токтогульском водохранилище. Эта компания распределяет 40% всего электричества в стране.

«В связи с ожидаемым дефицитом электроэнергии в предстоящем осенне-зимнем периоде, связанный с периодом маловодья в Токтогульском водохранилище ОАО «Северэлектро» в ближайшее время не планирует выдавать технические условия на осуществление майнинга», – написали «Северэлектро» в своем заявлении на фейсбуке.

Это заявление с упоминаем предстоящего дефицита компания опубликовала из-за деятельности майнинг-фермы на территории СЭЗ «Бишкек». В нем компания утверждает, что выявленная на прошлой неделе майнинг-компания работала незаконно.

По данным «Северэлектро», в конце 2018 года генеральная дирекция СЭЗ «Бишкек» обратилась к ним для получения необходимых им технических условий. При этом было запрещено использовать электроэнергию для майнинга криптовалют.

ОАО "Северэлектро" о деятельности майнинг-фермы на территории СЭЗ "Бишкек" сообщает🔴ОАО «Северэлектро», ознакомившись… Publicerat av Северэлектро ОАО Måndag 10 augusti 2020

По данным радио «Азаттык», правительство прогнозировало маловодье еще в начале 2020 года – уровень воды в большинстве бассейнов ожидается на 10-12% ниже нормы. При этом, о вероятных веерных отключениях правительство и Национальный энергохолдинг пока не заявляли.

В начале июня 2019 года премьер-министр Кубатбек Боронов, который тогда был первым вице-премьер-министром, заявил, что с 2019 года в стране начинается цикл маловодья. По его словам, ближайшие три-пять лет приток воды будет снижаться, а потом вновь повысится.

Несмотря на это, госкомпания «Электрические станции» тогда заявила, что не будет ограничивать количество электроэнергии для потребителей в Кыргызстане. Председатель Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров тогда заявил, что власти ведут переговоры об импорте электроэнергии из Казахстана и Туркменистана.

Если денег на покупку электроэнергии не хватит, или власти не смогут договориться с соседними странами, то правительство может использовать веерные отключения в стране, чтобы сэкономить электричество.

Подобное уже происходило в зимний период в 2008-2009 годах. Тогда к ежедневным отключениям электроэнергии по стране привел или экспорт электроэнергии в больших масштабах из Кыргызстана в другие государства, или то, что власти продали воду из водохранилища на полив другим странам.

Из-за этого объем воды в Токтогульском водохранилище снизился до критического уровня. Это сильно ударило по имиджу президента Курманбека Бакиева и стало одной из причин его свержения.