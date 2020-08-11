Республиканский штаб сообщил, что за последние сутки коронавирус выявили у 8 медиков.

Бишкек – 1;

Ош – 1;

Чуйская область – 4;

Ошская область – 2.

За сутки из стационаров и домашней самоизоляции с выздоровлением выписаны 34 медицинских работника.

Всего среди медработников зарегистрировано 2 967 случаев заражения коронавирусом, из них 2 212 медиков выписаны с выздоровлением.

О случаях смерти среди медработников за сутки минздрав не сообщил.

Последний раз ведомство предоставляло данные о смертях медиков с COVID-19 и пневмонией только 30 июля. Тогда, согласно данным минздрава, погибших было 73.

В штабе отметили, что семьям скончавшихся медиков будут выплачены компенсации, однако это станет возможным после проведения полного эпидемиологического расследования причины смерти.

Компенсации заразившимся медикам

Заразившимся коронавирусом медикам полагается компенсация в 200 тысяч сомов, а семьям погибших — в миллион. Но перед тем, как выплатить компенсацию, специальная комиссия при министерстве будет тщательно проверять каждый случай.

Известно, что минздрав пока выплатил компенсацию только 41 медику и семьям двух погибших врачей.

По словам члена комиссии, а также юриста минздрава Азамата Жумакеева, сейчас рассмотрено уже порядка 200-300 случаев заражения среди медработников. Однако «почти все из них перенаправлены обратно работодателям медиков для дополнения».

Жумакеев сообщил, что в пакете документов зараженных медработников должны быть следующие документы: анкета, заключение эпидрасследования, справка от работодателя о наличии медика на рабочем месте при заражении, решение профсоюза и тд.

«Когда нам полностью это все предоставляют, мы сразу рассматриваем. Даже на секунду не хотим задерживать», — сказал Жумакеев.

Также, по его словам, сбор необходимой документации усложняется тем, что большинство медработников находится сейчас в красной зоне, «а комиссия не может туда зайти».

Всего с начала пандемии в Кыргызстане скончались уже 1 478 человек. В память о жертвах COVID-19 в Кыргызстане 30 июля был объявлен Днём национального траура. А 29 августа мэрия Бишкека планирует провести акцию «Свеча памяти».

Согласно данным минздрава, на 11 августа по стране выявили 40 455 случаев заражения коронавирусом с учетом внебольничной пневмонии.