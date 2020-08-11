По данным Республиканского штаба, за минувшие сутки в Кыргызстане умерли 4 человека с подтвержденным COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Бишкек – 3;

Баткенская область – 1.

За все время пандемии, в стране умерли 1 478 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Ранее 30 июля в Кыргызстане провели траур по умершим за время пандемии. А 29 августа мэрия Бишкека планирует провести акцию «Свеча памяти».

Согласно данным минздрава, на 11 августа по стране выявили 40 455 случаев заражения коронавирусом с учетом внебольничной пневмонии.

За время пандемии по республике с выздоровлением выписали 32 764 пациента с COVID-19 и пневмонией.