Муниципальное предприятие «Ош-Тазалык» установило специальные мусорные контейнеры для утилизации медицинских отходов от больных пневмонией и COVID-19, которые лечатся дома. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Четыре специальных контейнера расположили возле дома №14 в мкр. Кулатов, возле дома №13 по улице Гапара Айтиева, возле кинотеатра «Семетей» в микрорайоне Манас-Ата (бывший ХБК) и возле школы имени Карла Маркса.

Также МП «Ош-Тазалык» организовало специальные ямы на мусорном полигоне для захоронения медицинских и других опасных отходов со стационарных, обсервационных и других лечебных учреждений больных COVID-19.

По состоянию на 11-августа в городе Ош зарегистрировано 3 223 случая заражения коронавирусной инфекцией — из них скончалось 123 пациента. От болезни смогли вылечиться 2 598 человек.