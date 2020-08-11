По данным Республиканского штаба, за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 278 человек с учетом внебольничной пневмонии:
- Бишкек – 104;
- Джалал-Абадская область – 40;
- Ошская область – 34;
- Баткенская область – 27;
- Иссык-Кульская область – 17;
- Чуйская область – 21;
- Ош – 19;
- Нарынская область – 13;
- Таласская область – 3.
Всего за время пандемии в Кыргызстане зафиксировали 40 455 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
За сутки с выздоровлением от коронавируса и пневмонии выписались 535 человек:
- Бишкек – 45;
- Чуйская область – 40;
- Ошская область – 93;
- Таласская область – 43;
- Нарынская область – 30;
- Иссык-Кульская область – 74;
- Джалал-Абадская область – 87;
- Баткенская область – 61;
- Ош – 62.
По данным минздрава, всего с начала пандемии в стационарах страны и на домашней изоляции выздоровели 32 764 человека.
Среди медработников за сутки выявили 8 новых случаев заражения COVID-19. Из стационаров и домашней изоляции за сутки с выздоровлением выписали 34 медработника.
Всего среди медработников зарегистрировано 2 967 случаев заражения коронавирусом, из них 2 212 медиков выписали с выздоровлением.
За прошедшие сутки минздрав зарегистрировал 4 летальных исхода среди пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. За все время пандемии, в стране умерли 1 478 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.