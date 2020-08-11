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По данным Республиканского штаба, за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 278 человек с учетом внебольничной пневмонии:

  • Бишкек – 104;
  • Джалал-Абадская область – 40;
  • Ошская область – 34;
  • Баткенская область – 27;
  • Иссык-Кульская область – 17;
  • Чуйская область – 21;
  • Ош – 19;
  • Нарынская область – 13;
  • Таласская область – 3.

Всего за время пандемии в Кыргызстане зафиксировали 40 455 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки с выздоровлением от коронавируса и пневмонии выписались 535 человек:

  • Бишкек – 45;
  • Чуйская область – 40;
  • Ошская область – 93;
  • Таласская область – 43;
  • Нарынская область – 30;
  • Иссык-Кульская область – 74;
  • Джалал-Абадская область – 87;
  • Баткенская область – 61;
  • Ош – 62.

По данным минздрава, всего с начала пандемии в стационарах страны и на домашней изоляции выздоровели 32 764 человека.

Среди медработников за сутки выявили 8 новых случаев заражения COVID-19. Из стационаров и домашней изоляции за сутки с выздоровлением выписали 34 медработника.

Всего среди медработников зарегистрировано 2 967 случаев заражения коронавирусом, из них 2 212 медиков выписали с выздоровлением.

За прошедшие сутки минздрав зарегистрировал 4 летальных исхода среди пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. За все время пандемии, в стране умерли 1 478 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

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