Президент Сооронбай Жээнбеков предложил в память о медиках и волонтерах, борющихся с пандемией коронавируса, присвоить новому парку в Бишкеке имя покойной студентки Медакадемии Адинай Мырзабековой.

Волонтерка умерла 13 июля от пневмонии во время работы в стационаре, в котором лечили больных с COVID-19.

«Современники стремятся увековечить память своих героев. Мы тоже желаем, чтобы память об Адинай сохранилась на долгие годы. Пусть каждый из нас, приезжая в этот парк, отдает дань памяти Адинай и нашим героическим врачам. Адинай, мечтая стать медиком в будущем, отдала жизнь на передовой в борьбе с заболеванием в качестве добровольца. Я преклоняюсь перед ее родителями, которые воспитали такую дочь», — сказал глава государства.

Парк площадью более 8 га откроют в «ближайшее время» в южной части столицы. В нем расположены спортивные площадки, велосипедные дорожки, амфитеатр на 300 мест, а также медпункт.

Во время осмотра парка Жээнбеков заявил, что по всей стране будет продолжена работа по возврату в госсобственность незаконно выданных парковых земель, озеленению территорий и строительство новых парков.

Пресс-служба президента сообщает, что мэрия Бишкека за последний год построила три новых парка общей площадью более 28 га, и строит еще четыре парка общей площадью более 30 га.

Это не первый раз, когда президент обращает внимание на смерть Адинай Мырзабековой. 16 июля он посетил семью покойной студентки и выразил ей свои соболезнования.

«Сложно подбирать утешительные слова, это большая утрата для вас, которую невозможно восполнить. Разделяю вашу горечь, вспоминаю свою маму, которая горевала в свое время, потеряв своего ребенка», — сказал тогда Жээнбеков.

Днем ранее президент подписал указ о награждении Мырзабековой посмертно медалью «Эрдик» за добровольный самоотверженный труд и вклад в борьбу с COVID-19.

Смерть студентки

Известно, что 21-летняя студентка Адинай Мырзабекова скончалась от пневмонии в стационаре, развернутом на базе гостиницы Discovery. Коллега студентки рассказал, что в стационар на базе отеля берут пациентов в состоянии средней тяжести и там нет никаких реанимационных препаратов и аппаратуры.

Другой коллега Адинай заявил, что девушка умерла не от пневмонии, так как за все время работы она не жаловалась на здоровье.

Сестра Мурзабековой также сообщила, что власти давят на волонтеров, не желая брать на себя ответственность за смерть студентки. Она считает, что девушка скончалась из-за инфаркта. Тем не менее, названная минздравом пневмония — не окончательный диагноз.

Всего с начала пандемии среди медработников зарегистрировано 2 967 случаев заражения коронавирусом, из них 2 212 медиков выписаны с выздоровлением.

Последний раз минздрав предоставлял данные о смертях медиков с COVID-19 и пневмонией только 30 июля — тогда было известно 73 погибших. Но с тех пор стало известно о смерти еще двух врачей — микрохирурга Мырзабека Матеева и бактериологиньи Алмагуль Айтбаевой — у них была пневмония.

Семьям скончавшихся медиков будут выплачены компенсации в миллион сомов, однако это станет возможным после проведения полного эпидемиологического расследования причины смерти. Пока компенсации выплачены только семьям двух медиков.