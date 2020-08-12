Пресс-служба мэрии города Бишкек сообщила, что с 10 августа «в целях укрепления здоровья» горожан разрешено работать спортплощадкам на открытом воздухе. Мэр столицы Азиз Суракматов подписал соответствующее распоряжение.

«Теперь можно начинать занятия по футболу, гандболу, баскетболу, теннису, в том числе настольному, бейсболу, бадминтону, гольфу на открытом воздухе. Но со строгим соблюдением санитарных норм и правил», — пишет пресс-служба мэрии.

Все еще запрещена работа: батутов, прокат велосипедов, тойкана, ночных клубов, баров, караоке, детских игровых площадок и других развлекательных заведений.

Это не первое облегчение ограничительных мер, которые были введены еще 10 мая 2020 года сразу после снятия режима чрезвычайного положения. В Кыргызстане с 22 марта действует более мягкий, режим чрезвычайной ситуации

Мэрия столицы 7 августа сообщила о том, что были убраны все 12 санитарно-карантинные посты при въезде и выезде из Бишкека.

С 3 августа в Бишкеке «для обеспечения экономической стабильности» была продлена работа общественного транспорта, супермаркетов и кафе.

Согласно постановлению мэра Азиза Суракматова, теперь автобусы, троллейбусы и маршрутки будут работать с 7:00 до 11:00 и с 14:00 до 23:00 с санитарным перерывом и обязательным проведением дезинфекции. По выходным работа общественного транспорта приостановлена.

Торговые центры больше 100 квадратных метров — супермаркеты, комплексы, сети магазинов — будут работать ежедневно с 7 утра до 12 часов ночи, кафе и рестораны – с 7 утра до 22 часов вечера. При этом разрешается работать службам доставки еды, у них нет ограничений во времени.

В мэрии отметили, что ограничения будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации в Бишкеке, и обязательны для всех независимо от форм собственности.

Ограничения на работу транспорта и других видов деятельности власти ввели в июле после ухудшения ситуации в городе. Тогда большая часть случаев заражения фиксировалась в Бишкеке из-за чего больницы быстро переполнились. Чтобы разгрузить больницы, власти открыли дневные и ночные стационары.

По данным минздрава, за весь период пандемии было зарегистрировано 40 759 случаев заражения COVID-19, из них в Бишкеке — 16 874 случая.

В стране умерли 1 484 человек с коронавирусом и пневмонией.