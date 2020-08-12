Адвокаты задержанного оппозиционного узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева сообщили, что их не пустили в здание ГКНБ.

Тимур Карабаев сказал изданию «Kaktus.media», что от руководства поступил устный запрет на встречу адвокатов с Абдуллаевым, поэтому никто не может предъявить никаких документов.

«Сотрудники ГКНБ объяснили нам, что у Абдуллаева 14-дневный карантин. Когда человек попадает в СИЗО, его помещают в карантинную камеру для того, чтобы огородить других людей от заражения. Однако никогда лицам, содержащимся там, не отказывали во встречах с адвокатами. Необходимо отметить, что я уже контактировал с Бобомуродом Абдуллаевым 9 августа в ГКНБ во время его задержания, еще два адвоката контактировали с ним во время меры пресечения. О каком карантине может идти речь? Это нонсенс», — сказал адвокат.

Карабаев добавил, что Бобомуроду Абдуллаеву необходимо лично подписать все документы для подачи на предоставление статуса политического беженца. По его словам, сотрудников ГКНБ попросили передать ему документы, но они отказались это сделать.

«Это на руку Генпрокуратуре, органу, который будет рассматривать вопрос о выдаче или невыдаче Абдуллаева. У нас хотят выбить 14 дней, чтобы не дать доступ к подзащитному. Это прямое нарушение прав Абдуллаева. […] Ощущение, что ГКНБ — посольство иностранного государства, где не работают законы Кыргызстана», — возмутился юрист.

По его словам, сейчас юристы должны вести плотную работу по защите, потому что у них для этого всего 30 дней.

Карабаев отметил, следователь по делу Абдуллаева самоустранился и не отвечает на телефонные звонки. Он считает, что все это происходит намеренно, что усложнить задачу защиты.

На момент публикации материала ГКНБ никак не прокомментировал ситуацию.

Задержание Абдуллаева

Журналист из Узбекистана Бобомурод Абдуллаев был задержан в Бишкеке сотрудниками Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана. Пресс-служба ГКНБ сообщила, что Абдуллаева задержали 8 августа по запросу властей Узбекистана «за совершение ряда преступлений».

10 августа Первомайский районный суд Бишкека заключили его под стражу в СИЗО ГКНБ до 8 сентября 2020 года. Журналиста обвиняют по статьям «Посягательство на президента Республики Узбекистан» и «Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан» – таких статей нет в кыргызском Уголовном кодексе.

Сам Абдуллаев заявил, что был задержан кыргызстанскими спецслужбами абсолютно необоснованно. Его подозревают в авторстве статей под оппозиционным псевдонимом «Қора мерган»(«Черный стрелок»). Сам Абдуллаев опровергает причастность к материалам, которые выходят под этим псевдонимом.

Абдуллаев приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА) и прошел обучение, но потом не смог улететь обратно в Европу, потому что границы Кыргызстана закрыли из-за пандемии коронавируса.

В Кыргызстан Абдуллаев прибыл из Берлина, куда он на несколько месяцев приехал по приглашению «Репортеров без границ» после того, как был осужден и отбывал наказание в Узбекистане за свою журналистскую деятельность.

«Усман Хакназаров»

Узбекский журналист Бобомурод Абдуллаев более 13 лет работал под псевдонимом «Усман Хакназаров», публикуя резонансные критические статьи о высших эшелонах власти в Узбекистане.

В сентябре 2017 года он был задержан в Ташкенте сотрудниками узбекских спецслужб и обвинен в публикации в Интернете статей, якобы призывающих к свержению конституционного строя в Узбекистане. Прокурор просил суд приговорить Абдуллаева к пяти годам лишения свободы.

В марте 2018 года Бобомурод Абдуллаев признал, что использовал этот псевдоним для публикации критических статей, но отрицал, что является автором материалов, призывающих к насилию.

7 мая 2018 года в Ташкентском городском суде по уголовным делам был оглашен приговор Бобомуроду Абдуллаеву. Его приговорили к 1,5 годам принудительных работ с удержанием 20% зарплаты и освободили в зале суда.