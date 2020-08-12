Центризбирком сообщил, что «Партия коммунистов Кыргызстана» отказалась участвовать в выборах в парламент, которые пройдут в октябре 2020 года. В ЦИК приняли отказ и отменили регистрацию представителей партии. Получить комментарий у партии на момент выхода статьи не удалось.

Это не первая партия, принявшая решение не участвовать в выборах. Ранее лидер парламентской фракции «Онугуу — Прогресс» Бакыт Торобаев заявил на своей странице в фейсбуке, что не планирует участвовать в парламентских выборах осенью 2020 года. Но его партия не была зарегистрирована в списке Центризбиркома в числе политобъединений, которые хотели участвовать в выборах.

В этом списке были 44 партии, из которых одна — коммунисты — уже отказалась от участия.

Решение властей о проведении парламентских выборов осенью вызвало общественный резонанс. Многие считают, что нужно перенаправить деньги, выделенные на выборы, на покупку лекарств, СИЗов для врачей и аппаратов, необходимых в борьбе с пандемией COVID-19.

Партии готовятся к выборам

Без коммунистов остаются 43 партии, большая часть из них малоизвестна в обществе и маловероятно, что эти политобъединения преодолеют избирательный порог в пять миллионов сомов.

Из наиболее известных или связываемых с влиятельными политиками, в выборах намерены участвовать «Ата-Мекен», «Биримдик», «Бирбол», «Кыргызстан», «Мекеним Кыргызстан». Возможными лидерами гонки уже сейчас называют «Биримдик», которую связывают кс семьей Жээнбековых, и «Мекеним Кыргызстан», связываемую с кланом Матраимовых.

Пока больше всего средств поступило на счет избирательного фонда «Мекеним Кыргызстан» — в обществе партию связывают с кланом Матраимовых. На счет поступило уже три миллиона 35 тысяч сомов — и три миллиона из них перевела некая Гульбарчин Джайчиева. 35 тысяч внес вице-мэр Бишкека Мирлан Амантуров.

103 450 сомов поступило в избирательный фонд социал-демократов — партии сыновей бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который находится в заключении.

200 сомов поступило в избирательный фонд «Партии зеленых» — сумму выделил лидер политобъединения Эркин Булекбаев.

676 000 поступило в фонд «Бирбола» — сумму выделила некая Чынара Арзымбаева.

Собранные средства партии тратят на аренду рекламных щитов, выпуск партийных футболок и прочее. О поступлении средств в фонды других партий ЦИК еще не сообщала. Зато Центризбирком сделал предупреждение партии «Чон Казат» за преждевременную агитацию.