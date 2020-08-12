Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 августа совершил рабочую поездку на предприятие ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (БНБК). Им руководит бывший премьер-министр Кыргызстана Данияр Усенов, также известный как Даниил Тимурович Урицкий – он был запечатлен на фото рядом с Лукашенко.

Белорусский телеканал СТВ опубликовал репортаж с этой встречи. На видео Урицкий-Усенов рассказывает о будущих планах предприятия.

«Конечная цель – БНБК готово платить крестьянам. Ну скажем горох: 485 рублей это 206 долларов, на два доллара дороже, чем мировая цена сегодня. Пускай наши крестьяне получат справедливую цену за свой труд», – сказал Урицкий-Усенов во время презентации.

«Политика тут, Данияр, одна должна быть – люди. Я вижу, ты человек принципиальный и честный, белорусов ты не обидишь, потому что они очень похожи на кыргызов по своему трудолюбию. Поэтому знаешь, что обижать белорусов нельзя – это надежные, крепкие люди. Вот и вся политика», – ответил президент Беларуси, взяв Урицкого-Усенова за плечо.

Белорусские СМИ обратили внимание на Даниила Урицкого еще в 2016 году, когда он возглавил предприятие БНБК. Журналисты писали о схожести Урицкого с беглым бывшим премьер-министром Кыргызстана Данияром Усеновым.

Сам Урицкий-Усенов сказал изданию naviny.by, что настоящий Данияр Усенов якобы умер в Малайзии в 2013 году.

Встреча президента Беларуси и беглого главы правительства Кыргызстана стала причиной того, что 11 августа 2020 года МИД Кыргызстана вызвал представителя посольства Беларуси в Бишкеке и потребовал разъяснения по поводу этого публичного появления. Усенов, по данным МИДа, находится в межгосударственном розыске.

В министерстве заявили, что подобные действия «наносят урон развитию дружественных отношений между Кыргызстаном и Беларусью, построению эффективного взаимовыгодного сотрудничества».

Ведомство вручило соответствующую ноту посольству Беларуси и призвало принять меры по скорейшему задержанию и экстрадиции Данияра Усенова «и других причастных лиц, находящихся в Беларуси».

БНБК — государственное белорусское предприятие, открытое в 2016 году. Оно намеревалось вложить в агропромышленность Беларуси инвестиции в $1 млрд из собственных средств и иностранных кредитов.

БНБК тесно связано с семьей беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева – об этом белорусские СМИ сообщали еще с 2016 года. Они считали, что среди акционеров корпорации могут быть экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев и его сыновья Марат и Максим, а также его племянник Асылбек Салиев.

Бакиев был свергнут с поста президента Кыргызстана в 2010 году, после чего получил политическое убежище в Беларуси.

По итогам судебного процесса по апрельским событиям 2010 года были осуждены 28 человек, в том числе Курманбек Бакиев (заочно приговорен к 30 годам лишения свободы), его родной брат, экс-глава Службы госохраны Жаныш Бакиев (пожизненное лишение свободы). Помимо этого, различные сроки заключения заочно получили сыновья Курманбека Бакиева — Марат и Максим.

Его старший сын Марат тоже проживает в Республике Беларусь в элитной деревне Раубичи, Максим живет в английском графстве Суррей в поместье за пять миллионов долларов США.

При этом, никто из них не понес наказания за преступления, в которых их признали виновными. Генеральная прокуратура Кыргызстана неоднократно заявляла, что продолжает предпринимать попытки по их экстрадиции.