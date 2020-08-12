Специалистка госсанэпидемнадзора при минздраве Динара Оторбаева рассказала 12 августа на брифинге о том, что с 21 июля иммуноферментный анализ крови сдали 13 тысяч 688 людей. У 48,4% из них нашли антитела к COVID-19.

«В том числе иммуноглобулин класса G выявлен в почти 40%, а иммуноглобулин М у 16% лиц, сдавших анализ» , — уточнила Оторбаева.

Минздрав разрешил частным лабораториям проводить ИФА тестирование для вычисления количества переболевших кыргызстанцев. Так сейчас граждане при подозрении на коронавирус могут обратиться в 11 частных лабораторий по стране.

Также минздрав привел краткую справочную информацию о самом ИФА, антителах и правилах поведения по результатам теста.

Что такое ИФА?

Иммуноферментный анализ крови определяет антитела, которые вырабатываются в ответ на внедрение чужеродных антигенов или вирусов в организм человека.

Методом ИФА можно найти в крови человека иммуноглобулины класса M и G. Так можно понять, болеет ли человек сейчас коронавирусом или он уже перенес эту инфекцию. Также, по словам Оторбаевой, иногда посредством ИФА можно выявить стадию развития инфекции.

Тест ИФА предназначен для тех, кто считает, что сейчас болеет, даже если бессимптомно, или перенес заболевание совсем недавно — не более двух месяцев назад.

Чем отличаются иммуноглобулины M и G?

Иммуноглобулины класса М — это ранние антитела, которые вырабатываются иммунной системой организма человека на инфекцию SARS-CoV2 [штамм коронавируса]. То есть, они указывают на то, что человек болеет и заразен сейчас.

В лабисследованиях их можно определить после 1-2 недель с появления симптомов болезни. По словам, Оторбаевой, общий период нахождения иммуноглобулинов класса М в организме составляет 2-2,5 месяца. Потом они исчезают и появляются иммуноглобулины класса G.

Иммуноглобулины класса G — антитела, тоже реагирующие на SARS-CoV2. Их можно определить в крови человека с третьей недели заражения. Они указывают на то, что человек совсем недавно переболел коронавирусом. Их количество увеличивается медленно, но они долго сохраняются в организме человека на высоком уровне.

Что нужно делать, если обнаружен иммуноглобулин М?

Самоизолироваться;

Вызвать на дом врача по месту жительства для подтверждения диагноза;

Сдать ПЦР-тест;

Получить назначение на лечение;

Находиться под наблюдением врача до полного выздоровления.

При обнаружении в крови антител класса G изоляция, лечение и повторное обследование не требуется.

«Однако необходимо соблюдать все меры предосторожности для предупреждения повторного заражения. Поскольку в настоящий момент COVID-19 еще полностью не изучен и нельзя достоверно говорить об отсутствии вероятности повторного заражения», — сообщила специалистка госсанэпиденадзора.

В связи с этим минздрав, при выявлении антител класса G рекомендует продолжать соблюдение меры социального дистанцирования и индивидуальной защиты. В минздраве подчеркнули, что эти меры предосторожности будут защищать кыргызстанцев не только от коронавируса, но и от ОРВИ и гриппа, рост которых ожидается осенью.

Минздрав разрешил частным лабораториям проводить ПЦР и ИФА тестирование с 1 июля. Но тогда представители лабораторий сказали, что еще не готовы оказывать такие услуги, так как у них не было нужных реагентов.

Тесты по спискам минздрава

Первой частной лабораторией, которой разрешили проводить тесты на COVID-19 была «Лаборатория Бонецкого», но в частном порядке сдать анализ не получится.

Лаборатория проводила бесплатное тестирование медработников, сотрудников силовых структур, а также сотрудников госструктур по спискам Минздрава. В этих списках люди, которые по мнению минздрава, входят в группу высокой опасности.

Также в «Лаборатории Бонецкого» проводят платное тестирование для корпоративных клиентов «по предварительной записи».

По данным минздрава, за весь период пандемии было зарегистрировано 40 759 случаев заражения COVID-19, из них выздоровело 33 027 человек.

В стране умерли 1 484 человека с коронавирусом и пневмонией.