Уже через полчаса мы подъехали к территории Алматинского заповедника, где нас встретил охранник: «Въезд только по пропускам, это кто? Журналисты? Ну проезжайте, только осторожнее — клещей очень много». Поездка до базы зоологов продлилась не больше 15 минут, за которые мы успели проехать через базу отдыха для слабовидящих «Спутник», речку с сильным течением и старую дорогу из камней и грязи.

База зоологов состоит из двух отдельно стоящих одноэтажных домов 1967 года постройки. Нам показывают комнату, в которой мы будем ночевать, быстро раскладываем вещи и выходим во двор ждать Алексея и Салтуре. Мужчины вышли из дома в специальном обмундировании и начали обсуждать маршрут. Со стороны это выглядит забавно — мы с Данияром больше похожи на туристов, впервые попавших в горы. Зоологи сообщают, что маршрут совсем несложный, а до фотоловушек мы доберемся за 2-3 часа.

До того, как мы начали подниматься в гору, путь действительно казался легким. Но уже через полчаса пришлось сделать первую остановку, чтобы передохнуть и проверить одежду: так как Салтуре и Алексей шли впереди, они буквально «собирали» всех клещей, каждый убрал с себя по 10-15 насекомых. Уже тогда стало ясно, что останавливаться придется часто, чтобы не упустить укус клеща.

Фотоловушки расположены возле бывшего альплагеря всесоюзного значения «Талгар», который в 1979 году был разрушен селевыми потоками. Раньше по этому маршруту спокойно мог проехать мотоцикл, а сейчас мы пробираемся по узкой тропе сквозь высокие кусты крапивы. По пути встречаются краснокнижные птицы и растения, из-за цветения которых сумки и вещи покрываются толстым слоем пыльцы. Виды постоянно меняются: мы то поднимаемся к обрыву, то спускаемся к реке. Как бы я не всматривалась в кусты, я не увидела ни одного пакета или фантика. Единственным увиденным мусором за сутки оказалась стеклянная банка, которая, судя по всему, лежит здесь еще со времен Советского Союза. «Когда хожу по известным маршрутам, всегда людей пугаюсь, потому что сколько бы тут вы не ходили, никого не встретите. А там людей много», — рассказывает Салтуре во время очередной передышки.

Чтобы добраться до фотоловушек, пришлось трижды перейти через реку. Алексей и Салтуре раньше переходили с одного берега на другой напрямую, несмотря на течение, а в последние годы соорудили «экстремальные», по их словам, мосты. Четыре камеры были установлены на деревьях вокруг нескольких больших камней, где чаще всего гуляют снежные барсы.

Зоологи сразу же открывают камеры и просматривают снятые видео — мимо без интереса часто пробегают волки, лисы и маралы, а вот барсы и медведи с любопытством рассматривают ловушки.

Чаще всего мимо камней проходили барсиха Дана и два ее барсенка. Сапарбаев отмечает, что обычно самки прогоняют детей после того, как они научились самостоятельно добывать пищу, однако Дана почему-то этого не сделала.

Забрав часть фотоловушек, мы с Салтуре спускаемся к реке, чтобы перекусить, а Алексей уходит снимать остальные камеры. Мы расстилаем на земле пакет, режем хлеб, колбасу, сыр и яблоки, а из пластиковых бутылок делаем четыре стакана, потому что забыли взять с собой посуду. Сапарбаев показывает на камень, стоящий недалеко от нас — именно на нем он увидел снежного барса: «Сюда козлы приходят, особенно в весеннее время, потому что здесь много соли, а им не хватает минералов. Барсы их с камня рядом караулят, поэтому здесь их иногда можно встретить. У меня зрение привыкшее, я смотрю на километр вперед, если что-то двигается, то запоминаю точку и смотрю. Так я барса и увидел».

Алексей приносит с собой остальные фотоловушки. Перекусив, мы начинаем спуск на базу. «У нас очень много угроз для снежных барсов: прямое истребление, истребление кормовой базы, то есть браконьерство, перевыпас скота — когда домашние животные в горах занимают все пастбища и копытные вынуждены мигрировать.

Кроме того, чабаны мстят за убийство баранов и коров, намеренно убивая барсов.

Также в горах строят горнолыжные курорты, тем самым забирая жилую площадь у животных. Добыча полезных ископаемых тоже активно ведется — это все влияет. Ареал обитания сократился в три раза, но сейчас он защищен благодаря заповеднику. Только 10% барсов находятся на неохраняемых территориях. Но есть и другие проблемы, например, глобальное потепление, и здесь уже ни один заповедник не поможет», — рассказывает Грачев по дороге.