View this post on Instagram

🏁кому что то не нравится, Родина вас ждёт. Вы можете писать и говорить все что угодно, у медали всегда есть две стороны! Я был и остаюсь при своём мнении.#vjarchi это дело передано в Полицию и его ведёт мой представитель @lawyer_demidov P.s. Всем вменяемым людям не надо объяснять что это лишь часть видео и далеко не полная картина