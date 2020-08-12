Известный российский телеведущий MTV и МузТВ Артур Цветков 11 августа устроил скандал в одном из фаст-фудов Москвы. Он напал на кыргызстанца, который работает там, из-за того, что тот сделал замечание Цветкову о неправильно надетой одноразовой маске.

«На просьбу надеть маску он начал грубить сотрудникам заведения, задев честь и достоинство в присутствии сотрудников полиции», – рассказал работник заведения.

На видео, заснятом в момент происшествия, Цветков оскорбляет кыргызстанца и угрожает депортацией.

По словам работника, позже телеведущий вызвал сотрудников полиции, которые приняли его заявление.

Фото: Акипресс

Сам Цветков прокомментировал инцидент в своем инстаграме. Он подтвердил, что дело было передано в полицию. По его словам, с ним связался владелец заведения и принес извинения за поведение персонала.

«Повар вообще не имеет права разговаривать с гостями заведения, он должен находиться на своем рабочем месте. Для тех, кто приехал в эту страну и чтит ее законы – в русском языке есть обращение “вы”», – сказал телеведущий.

По его словам, 13 августа у него и пройдет встреча с сотрудниками, с которыми произошел конфликт.

Артур Цветков – российский теле- и радиоведущий, актер и диджей, выступающий под псевдонимом VJ Archie. В 2000-х он работал на телеканала МузТВ, MTV и ТНТ.