Известная поэтесса и заслуженная деятельница культуры Гульсайра Момунова скончалась на 83 году жизни в Бишкеке. Об этом родственники Момуновой сообщили изданию 24.kg.

Причиной смерти поэтессы стала двусторонняя пневмония.

Гульсайра Момунова родилась 30 декабря в 1937 году в селе Кен-Арал Ленинпольского района.

В 1955 окончила среднюю школу в Таласе, а в 1960 году — Кыргызский женский институт имени Маяковского.

Момунова многие годы отдала журналистской деятельности.

С 1961 по 1969 год работала литсотрудником в редакции газеты «Советтик Кыргызстан», была редактором в издательстве «Кыргызстан».

В 1973–1993 годах – ответственный секретарь, зам главного редактора журнала «Кыргызстан аялдары». Являлась членом Союза писателей СССР и членом Союза писателей Кыргызстана.

Печататься поэтесса начала с 1955 года. Первый стихотворный сборник «Тилек» («Мечта») вышел в свет в 1964 году. С тех пор был издан ряд поэтических сборников на родном языке и три сборника поэзии на русском языке. Она – соавтор многих переводных коллективных сборников.

В стихах Гульсайры Момуновой встает живой образ нашего современника, раскрывается богатый внутренний мир лирического героя – человека неравнодушного, искреннего, открытого. Многие стихи поэтессы положены на музыку, стали лирическими песнями.

В 1987 году ей присвоили звание заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики.

В 1996 году на поэтическом конкурсе в Турции ее поэма «Куттуу апта» получила медаль.

Момунова перевела на кыргызский язык повесть Ильи Жаканова «Возвращенная песня», стихи турецкого поэта Мухаммада Икбала.

В 2011 году она получила звание народного поэта Кыргызской Республики. Награждена медалью «Эр Манас Урпагы» и литературной премией «Туголбай Ата».