Пресс-служба патрульной милиции сообщила, что в Бишкеке 11 августа на перекрестке улиц Матросова и Карасаева столкнулись машина патрульной милиции Renault Logan и автомобиль «Лада».

Видео с моментом ДТП опубликовано в телеграм-канале Shtrafkg:

На видео видно, что машина патрульной милиции ехала на большой скорости и врезалась в «Ладу» на перекрестке, а затем врезалась в забор частного дома.

Авария произошла 11 августа примерно в 14:50. В результате ДТП пострадали двое сотрудников милиции, их доставили больницу.

Обе машины, попавшие в аварию, отправили на стоянку. Причины аварии выясняет экспертиза.