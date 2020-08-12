По данным Республиканского штаба, за минувшие сутки в Кыргызстане умерли 6 человек с подтвержденным COVID-19 и внебольничной пневмонией.

По одному человеку умерло в городе Бишкек, Баткенской, Чуйской, Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской областях.

За все время пандемии, в стране умерли 1 484 пациента с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Минздрав сообщил 11 августа, что собирается пересмотреть статистику по летальным исходам от коронавируса в Кыргызстане согласно рекомендациям ВОЗ.

Теперь смерти пациентов с отрицательным тестом на COVID-19, но с клиническими симптомами коронавируса, будут считаться наступившими от нового коронавируса.

Ранее 30 июля в Кыргызстане провели траур по умершим за время пандемии. А 29 августа мэрия Бишкека планирует провести акцию «Свеча памяти».

Согласно данным минздрава, на 12 августа по стране выявили 40 759 случаев заражения коронавирусом с учетом внебольничной пневмонии. Из них выздоровели 33 027 человек.