Главе госадминистрации Сокулукского района Чуйской области Асылбеку Сатывалдиеву объявили выговор из-за поздних выплат компенсаций медработникам района. Премьер-министр Кубатбек Боронов подписал распоряжение об этом 13 августа.

«Выговор объявлен за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей и недостаточный контроль за исполнением решений Республиканского штаба, что привело к задержке положенных компенсаций медикам Сокулукского района, работающим с больными с COVID-19», — пишет пресс-служба правительства.

Ранее Боронов на заседании Штаба поручил принять дисциплинарные меры к ответственным за это лицам. 6 августа из госбюджета дополнительно выделено 430 млн сомов для компенсаций за июль медработникам, лечащим больных с коронавирусом.

«Данное решение принято в целях стимулирования медицинских работников, выполняющих работы, связанные с высоким риском заражения возбудителями инфекционных болезней в очагах эпидемий и на приравненных к ним территориях», — пишется в сообщении правительства.

Из-за резкого увеличения числа зараженных коронавирусом и больных с пневмонией, врачи Кыргызстана вынуждены работать на износ. Они лечат пациентов не только в больницах, но и в стационарах, которые развернули из-за нехватки мест.

Увеличенные компенсации медикам

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова 31 июля на брифинге сообщила, что правительство увеличило компенсации медработникам, которые работают в очагах и «красных зонах».

По словам Исмаиловой, правительство разделило на 4 категории медработников, которым увеличили компенсации.

Медработники, работающие в казарменном положении. Это медики, которые трудятся в инфекционных отделениях, реанимации, вирусологической лаборатории, обсерваторе, мобильных бригадах.

Врачи за один рабочий день будут получать 3000 сом, раньше получали — 2300 сомов;

Средний медперсонал за один рабочий день будет получать 2500 сом, раньше получали — 2000 сомов;

Младший медперсонал за один рабочий день будет получать 2200 сом, раньше получали — 1800 сомов.

Также пересмотрели период нахождения медработников в обсервации. Медики после выхода из «красной зоны» должны находиться в обсервации 7 дней, раньше они находились там 14 дней. За каждый день в обсервации им выплачивается по 900 сомов.

Медработники, работающие в очагах, но в обычном режиме:

Врачам теперь будут выплачивать за один час по 130 сомов. Раньше выплачивали по 100 сомов;

Средний медперсонал за час будет получать 120 сомов. Раньше получали по 90 сомов;

Младший медперсонал за час будет получать 100 сомов. Раньше получали по 80 сомов.

Сотрудники скорой помощи:

Теперь врачам скорой будет выплачиваться 750 сомов за перевозку каждого инфицированного COVID-19 человека, раньше было 600 сомов;

Средний медперсонал за перевозку теперь будет получать 600 вместо 500 сомов;

Младший медперсонал за перевозку будет получать 500 вместо 400 сомов.

Работники моргов. Также правительство решило увеличить выплаты и работникам морга, оценивая их работу, «как работу в очаговой зоне».

Врачи за вскрытие одного инфицированного теперь будут получать 1250 сомов, раньше получали 1000 сомов;

За подготовку тела к погребению среднему и младшему медперсоналу будет начисляться за одного умершего по 130 сомов.

Также правительство обещало выплачивать компенсации в размере 200 тысяч сомов медработникам, которые заразились коронавирусом во время работы. Семьи погибших медработников с СOVID-19 имеют право получить от государства 1 млн сом. Но перед тем, как выплатить компенсацию, специальная комиссия при министерстве будет тщательно проверять каждый случай.

За все время пандемии в Кыргызстане коронавирусом заразились 2 991 медик, из них с выздоровлением выписались 2 271 медработник. По данным минздрава, от COVID-19 за всю эпидемию умерли 73 медсотрудника.