<section><h2></h2><h2><p dir="ltr"><span style="font-size:20px;">Как кыргызстанцы переживают пандемию онлайн. Узнайте в нашем тесте! </span></p></h2></section><section><h2></h2><h2>Начнем с весны. В конце марта в стране ввели ЧП, все ушли по домам и стали активнее пользоваться интернетом. Как вы думаете, в каком регионе в это время больше всего вырос трафик? </h2></section><section><h3><h2>Если все ушли в онлайн, то какие сайты стали самыми популярными за последние три месяца? </h2></h3></section><section><h3><h2></h2><h2 dir="ltr">Теперь посмотрите на график — он показывает как увеличивалось число подписчиков во время пандемии. За кем или чем люди стали так активно следить?</h2><br /></h3></section><section><h3><h2>А что насчет приложений для смартфонов? Мы наблюдали за ситуацией — весной в топе был Zoom, но сейчас в лидеры неожиданно вырвалось другое приложение. Какое?</h2></h3></section><section><h3><h2>Прокрастинацию никто не отменял. С какой из этих игр на телефоне кыргызстанцы чаще отвлекались от работы? </h2></h3></section><section><h3><h2></h2><h2 dir="ltr">А теперь загадка. На рисунке количество посетителей и сеансов с конца марта. Посмотрите, в какие месяцы цифры меняются. Как думаете, что здесь показано? </h2></h3></section><section><h3><h2>Последний вопрос про оффлайн. На рисунке две линии: оранжевая показывает, как кыргызстанцы посещали магазины и аптеки с февраля по август 2020. Как вы видите, во время карантина количество посещений упало сильнее всего. Что же тогда показывает синяя линия?</h2></h3></section><section><h2></h2><h2></h2><h2 dir="ltr">Вы — заядлый сериаломан! Вы пересмотрели все сезоны «Настоящего детектива» пока сидели дома. В большей же степени вы предпочитаете живое общение и оффлайновый досуг. </h2><p></p><p><br /></p><p dir="ltr"><span style="font-size:18px;">С пандемией наша жизнь ушла в онлайн: с весны мы пристально следим за новостями, а развлекаемся в PUBG или TikTok. На карантине мы спасались сериалами, но сейчас стали смотреть их меньше. Ну а что касается самоизоляции в оффлайне — летом мы вновь к ней вернулись. </span></p><br /></section><section><h3><h2>Вы — тысячник в твиттере! В курсе всех новостей, но и отдохнуть оффлайн успеваете. </h2></h3><p></p><p dir="ltr"><span style="font-size:18px;"></span><span style="font-size:18px;">С пандемией наша жизнь ушла в онлайн: с весны мы пристально следим за новостями, а развлекаемся в PUBG или TikTok. На карантине мы спасались сериалами, но сейчас стали смотреть их меньше. Ну а что касается самоизоляции в оффлайне — летом мы вновь к ней вернулись. </span></p><div><span style="font-size:18px;"><br /></span></div></section><section><h3><h2>Вы — заядлый тиктокер! Весь карантин вы пилите контент в TikTok и по полдня листаете новостную ленту. </h2></h3><p></p><p><span style="font-size:18px;">Вы знаете все современные тренды, а ваша работа, учеба и досуг сосредоточились в онлайне!</span></p><p><span style="font-size:18px;"> </span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:18px;"></span></p><span style="font-size:18px;">С пандемией наша жизнь ушла в онлайн: с весны мы пристально следим за новостями, а развлекаемся в PUBG или TikTok. На карантине мы спасались сериалами, но сейчас стали смотреть их меньше. Ну а что касается самоизоляции в оффлайне — летом мы вновь к ней вернулись. </span><br /><div><span style="font-size:18px;"><br /></span></div></section>