Уже шестой месяц мы живем в новой реальности, а работа и учеба перешли в онлайн. Хотите знать, как кыргызстанцы проводят время в интернете в эпоху коронавируса?
Сейчас интернет, смартфон и десктоп стали ещё более неотъемлемой частью нашей жизни. Работа, учёба и даже встречи с друзьями перешли в онлайн-формат.
Несмотря на пандемию, кризис и проблемы, мы стали активнее качать и юзать приложения, смотреть фильмы и проводить досуг в интернете.
Пройдите наш тест и узнайте, как кыргызстанцы проводили время в онлайн-пространстве во время пандемии! У нас все посчитано и основано на данных :)
Материал создан стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» «Интерньюс в Кыргызстане», реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком, DFID и IDEM. Ментором программы выступает Анастасия Валеева. Мнения и выводы в материале необязательно отражают мнение «Интерньюс» и его партнеров.
Автор: Алексей Журавлев
Редакторы: Азиза Раимбердиева, Анастасия Валеева и Айзада Тома
Иллюстрация: Дарья Удалова