Свердловский райсуд Бишкека приговорил 10 обвиняемых по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева к выплате штрафа в 260 и 300 тысяч сомов. Об этом изданию 24.kg сообщил начальник управления уголовного и гражданского судопроизводства Генпрокуратуры Кумарбек Токтакунов.

По его словам, ранее обвиняемые заключили сделку со следствием.

«Лаборант Ирина Цопова, онколог Эмиль Макимбетов, бывший заведующий отделом безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства Марат Бекенов, сотрудник Минздрава Канатбек Бектемиров, экс-судья Жапар Эрматов и адвокат Али Касымов приговорены к штрафу в размере 260 тысяч сомов.

Начальника управления медико-санитарного обеспечения ГСИН Акылбека Асанова, врача ГСИН Фархада Атаходжаева, экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова и экс-министра внутренних дел Зарылбека Рысалиева приговорили к штрафу 300 тысяч сомов», — сказал Токтакунов.

Всего обвиняемыми по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева проходят 19 человек, включая высокопоставленных чиновников и бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Дело в отношении 14 из них было выделено в отдельное производство, поскольку они заключили сделку со следствием.

Дело Батукаева

Власти Кыргызстана возобновили следствие о незаконном освобождении Батукаева весной 2019 года. Криминального авторитета освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование дела Батукаева стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

По делу также проходят и другие чиновники, среди которых бывший генпрокурор Аида Салянова и экс-глава Минздрава Динара Сагынбаева.

МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос по делу об освобождении Батукаева, однако он проигнорировал все три вызова на встречу со следователем.

Это стало поводом для того, что в начале августа силовики задержали Атамбаева после двух дней штурма резиденции бывшего президента в селе Кой-Таш. При спецоперации погиб один спецназовец. Сам Атамбаев находится под арестом в СИЗО ГКНБ, ему предъявили ряд обвинений после штурма.

В конце июня первомайский райсуд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением госнаград.

Бывшего прокурора Индиру Джолдубаеву приговорили к штрафу в 5 миллионов сомов.

Джолдубаева в 2013 году, когда был освобожден Азиз Батукаев, возглавляла отдел правового обеспечения аппарата президента.

Экс-советник главы ГСИН Калыбек Качкыналиев был приговорен к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из под стражи в зале суда. По версии следствия, он сопровождал Батукаева от колонии до аэропорта «Манас».

Врача гематолога Абдухалима Раимжанова также признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.