Замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев на брифинге 13 августа сообщил, что по «прогностическим» подсчетам ведомства, в Кыргызстане коронавирусом переболели около 160 тысяч человек.

По его словам, это цифра формируется с учетом тех людей, которые не обращались в больницы из-за бессимптомного или легкого течения болезни. Количество таких больных составляет 66% от всех случаев заражения: 36,3% — бессимптомное течение, 29,7% — легкое течение болезни.

«К сожалению, у нас крайне тяжелое течение болезни было у 4,6% и тяжелое у 9,8% пациентов», — сказал замминистра.

Каратаев сообщил, что сейчас наблюдается снижение числа новых заражений COVID-19. Так минздрав подсчитал, используя методологию ВОЗ, что за две последние недели заражаемость кыргызстанцев снизилась на 27%.

Также замминистра отметил, что в статистике летальности от коронавируса засчитаны умершие не только от осложнений, вызванных COVID-19, но и от других патологических заболеваний. По его словам, этот вопрос анализирует спецкомиссия при минздраве.

Минздрав обещал 11 августа пересмотреть статистику по летальным исходам от COVID-19 по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Изменения коснутся классификации смерти в свидетельстве о смерти пациентов.

ВОЗ рекомендует фиксировать смерть от COVID-19 во всех случаях, когда коронавирус был подтвержден тестом, клинически установлен по симптомам или определен «вероятным» у пациента.

При этом не должно быть альтернативной причины смерти, которая не связана с COVID-19, например, травма или инфаркт.

За все время пандемии, в Кыргызстане умерли 1 487 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

На 13 августа в стране зафиксировано 41 069 случаев заражения коронавирусом. По данным минздрава, всего с начала пандемии в стационарах и на домашней изоляции выздоровели 33 318 человек.