В Беларуси беглый кыргызский премьер Данияр Усенов, осужденный в Кыргызстане, живет как Даниил Урицкий и распространяет информацию о «смерти Усенова» в 2013 году. Журналистам он всегда отвечал, что Усенова не знает или не связан с ним. Усенов возглавляет корпорацию БНБК, которую, в свою очередь, связывают с кланом Бакиевых — среди акционеров действительно есть члены семьи беглого кыргызского президента.
В день, когда недовольные озвученными результатами выборов президента белорусы вышли протестовать, Александр Лукашенко посетил БНБК и раскрыл конспирацию Усенова-Урицкого, назвав его Данияром и говоря о кыргызах.
Подробнее об этом: Конспирация не удалась — Лукашенко назвал «Даниила Урицкого» Данияром
Кыргызстанцы в соцсетях сделали «воскрешение» Усенова предметом для шуток — предложили ему альтернативные имена для новой смены личности, выбрали новое имя для бывшего президента Бакиева и предложили довершить перемены пластической операцией.
Конспирация не удалась
Новые имена
Раз уж конспиративное имя дискредитировано, кыргызстанцы набросали имена для новых личностей Данияра Усенова.
Лицо смените
Для того, чтобы новая личность таки прижилась, беглому премьеру предложили довершить образ пластической операцией.
И другу поменяйте
Альтернативное имя предложили и Курманбеку Бакиеву.
Впрочем о смене имен семья Бакиевых знает не понаслышке. Максим Бакиев выступал в Суррее на спортивных состязаниях, как Макс Бакаев, а его племянник управляет бизнесом, как Руслан Петров.
Подробнее об этом: Одним кадром: Макс Бакаев или Максим Бакиев на чемпионате по джиу-джитсу в Лондоне
СМИ Беларуси: Бакиевы могут стоять за строительством казино в центре Минска
О причинах встречи
Подумали кыргызстанцы и над причинами встречи Александра Лукашенко и Данияра Усенова.
Почему Усенов стал Урицким
Оценка успешности
Почему Усенов бежал в Беларусь?
Усенов занимал пост премьер-министра Кыргызстана с 2009 года при президенте Курманбеке Бакиеве. После апрельской революции 2010 года Усенов бежал в Беларусь, а позже в Кыргызстане его приговорили к пожизненному лишению свободы за массовый расстрел демонстрантов, тогда погибло более 80 человек.
Усенова также обвиняют в превышении должностных полномочий в бытность мэром Бишкека — за это его осудили на 15 лет колонии и приговорили к конфискации имущества.
Генпрокуратура Кыргызстана сообщила, что белорусская сторона отказались выдавать его. Власти Беларуси объяснили свой отказ тем, что требование о выдаче Усенова-Урицкого, скорее всего, связано с «политическим преследованием». Генпрокуратура Кыргызстана заявила, что несмотря на отказ, продолжит работу по экстрадиции Усенова.
Усенов живет в Беларуси под именем Даниила Урицкого. Беларусские СМИ обратили внимание на Урицкого еще в 2016 году, когда он возглавил предприятие БНБК. Сам Урицкий-Усенов сказал изданию naviny.by, что настоящий Данияр Усенов якобы умер в Малайзии в 2013 году.
БНБК — государственное белорусское предприятие, открытое в 2016 году. Оно намеревалось вложить в агропромышленность Беларуси инвестиции в $1 млрд из собственных средств и иностранных кредитов. Белорусские издания считают, что среди акционеров корпорации есть члены клана Бакиевых. Асылбек Салиев — племянник Бакиева, сын его брата Жаныша Бакиева — имеет 22,5 процентную долю в БНБК через шотландские оффшоры.
Также семья бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева может быть причастна к строительству крупного элитного комплекса в центре Минска. Журналисты связали семью беглого кыргызского президента со строительством комплекса через Руслана Петрова, который выглядит как внук Курманбека Бакиева Руслан Бакиев.
Семья Бакиевых
В апреле 2010 года Курманбека Бакиева свергли с поста президента Кыргызстана, и он был вынужден бежать в Беларусь вместе со своей семьей. Позже глава Беларуси Александр Лукашенко предоставил Бакиеву убежище стране.
Верховный суд Кыргызстана заочно приговорил Бакиева к 30 годам лишения свободы за то, что по его приказу силовики применили оружие против протестующих. Сына Бакиева — Максима — в Кыргызстане приговорили к 25 годам заключения за финансовые махинации, брата Бакиева — Жаныбека — к пожизненному заключению за расстрел митингующих.
Его старший сын Марат тоже проживает в Республике Беларусь в элитной деревне Раубичи, Максим живет в английском графстве Суррей в поместье за пять миллионов долларов США. Его племянник Асылбек Салиев, осужденный в Кыргызстане на пожизненный срок, также является гражданином Беларуси.
При этом, никто из них не понес наказания за преступления, в которых их признали виновными. Генеральная прокуратура Кыргызстана неоднократно заявляла, что продолжает предпринимать попытки по их экстрадиции.