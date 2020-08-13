В Беларуси беглый кыргызский премьер Данияр Усенов, осужденный в Кыргызстане, живет как Даниил Урицкий и распространяет информацию о «смерти Усенова» в 2013 году. Журналистам он всегда отвечал, что Усенова не знает или не связан с ним. Усенов возглавляет корпорацию БНБК, которую, в свою очередь, связывают с кланом Бакиевых — среди акционеров действительно есть члены семьи беглого кыргызского президента.

В день, когда недовольные озвученными результатами выборов президента белорусы вышли протестовать, Александр Лукашенко посетил БНБК и раскрыл конспирацию Усенова-Урицкого, назвав его Данияром и говоря о кыргызах.

Кыргызстанцы в соцсетях сделали «воскрешение» Усенова предметом для шуток — предложили ему альтернативные имена для новой смены личности, выбрали новое имя для бывшего президента Бакиева и предложили довершить перемены пластической операцией.

Конспирация не удалась

Catch Me If You Can pic.twitter.com/DAVzMKzlEj — Nurbek Nas (@nurbeknas) August 12, 2020

Эх, батька, такую конспирацию сломал! А человек деньги тратил, паспорт менял, фамилию, Данияра Усенова где то в Юго-Восточной Азии похоронил и все коту под хвост... pic.twitter.com/iijwt7KKik — Shamil (@shumbro) August 12, 2020

Новые имена

Раз уж конспиративное имя дискредитировано, кыргызстанцы набросали имена для новых личностей Данияра Усенова.

«Я слышал, что Даниил Урицкий погиб недавно в Беларуси», —молдавский предприниматель Дориан Урсачи pic.twitter.com/wxtoVDxGSp — Qloop (@qloopnews) August 11, 2020

Даниил Урицкий кем станет в этот раз? Дмитрием Улюкаевым? — бабай (@njakypbek) August 9, 2020

Лицо смените

Для того, чтобы новая личность таки прижилась, беглому премьеру предложили довершить образ пластической операцией.

По моему, Урицкий уже обязан перекроить лицо пластической операцией. И наши спецслужбы опять потеряют его из виду. — Улан Джумалиев (@udchumaliev) August 12, 2020

И другу поменяйте

Альтернативное имя предложили и Курманбеку Бакиеву.

Впрочем о смене имен семья Бакиевых знает не понаслышке. Максим Бакиев выступал в Суррее на спортивных состязаниях, как Макс Бакаев, а его племянник управляет бизнесом, как Руслан Петров.

О причинах встречи

Подумали кыргызстанцы и над причинами встречи Александра Лукашенко и Данияра Усенова.

Урицкий-Усенов показал место, где может спрятаться Лукашенко. pic.twitter.com/t7EubUtQMj — Shokerface (@sanchopanchocho) August 10, 2020

Почему Усенов стал Урицким

да что как дети. умер для кыргызстана. Ну ведь понятно. Родился Данила. Урицкий — black Swan (@tv_marg) August 12, 2020

Наверное Урицкий от древнего славянского рода "Ууру"? — Большой Fakowsky (@Akhmatbekov) August 10, 2020

Даниил Урицкий и Данияр Усенов - это как Кира Найтли и Натали Портман... — Сапаев Эльдар (@SapaevEldar) August 12, 2020

Оценка успешности

Даниил Урицкий это самый успешный отечественный бизнесмен за рубежом? — Adil Turdukulov (@adil_turdukulov) August 10, 2020

Почему Усенов бежал в Беларусь?

Усенов занимал пост премьер-министра Кыргызстана с 2009 года при президенте Курманбеке Бакиеве. После апрельской революции 2010 года Усенов бежал в Беларусь, а позже в Кыргызстане его приговорили к пожизненному лишению свободы за массовый расстрел демонстрантов, тогда погибло более 80 человек.

Усенова также обвиняют в превышении должностных полномочий в бытность мэром Бишкека — за это его осудили на 15 лет колонии и приговорили к конфискации имущества.

Генпрокуратура Кыргызстана сообщила, что белорусская сторона отказались выдавать его. Власти Беларуси объяснили свой отказ тем, что требование о выдаче Усенова-Урицкого, скорее всего, связано с «политическим преследованием». Генпрокуратура Кыргызстана заявила, что несмотря на отказ, продолжит работу по экстрадиции Усенова.

Усенов живет в Беларуси под именем Даниила Урицкого. Беларусские СМИ обратили внимание на Урицкого еще в 2016 году, когда он возглавил предприятие БНБК. Сам Урицкий-Усенов сказал изданию naviny.by, что настоящий Данияр Усенов якобы умер в Малайзии в 2013 году.

БНБК — государственное белорусское предприятие, открытое в 2016 году. Оно намеревалось вложить в агропромышленность Беларуси инвестиции в $1 млрд из собственных средств и иностранных кредитов. Белорусские издания считают, что среди акционеров корпорации есть члены клана Бакиевых. Асылбек Салиев — племянник Бакиева, сын его брата Жаныша Бакиева — имеет 22,5 процентную долю в БНБК через шотландские оффшоры.

Также семья бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева может быть причастна к строительству крупного элитного комплекса в центре Минска. Журналисты связали семью беглого кыргызского президента со строительством комплекса через Руслана Петрова, который выглядит как внук Курманбека Бакиева Руслан Бакиев.

Семья Бакиевых

В апреле 2010 года Курманбека Бакиева свергли с поста президента Кыргызстана, и он был вынужден бежать в Беларусь вместе со своей семьей. Позже глава Беларуси Александр Лукашенко предоставил Бакиеву убежище стране.

Верховный суд Кыргызстана заочно приговорил Бакиева к 30 годам лишения свободы за то, что по его приказу силовики применили оружие против протестующих. Сына Бакиева — Максима — в Кыргызстане приговорили к 25 годам заключения за финансовые махинации, брата Бакиева — Жаныбека — к пожизненному заключению за расстрел митингующих.

Его старший сын Марат тоже проживает в Республике Беларусь в элитной деревне Раубичи, Максим живет в английском графстве Суррей в поместье за пять миллионов долларов США. Его племянник Асылбек Салиев, осужденный в Кыргызстане на пожизненный срок, также является гражданином Беларуси.

При этом, никто из них не понес наказания за преступления, в которых их признали виновными. Генеральная прокуратура Кыргызстана неоднократно заявляла, что продолжает предпринимать попытки по их экстрадиции.