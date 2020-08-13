Три сотрудника Ай-Суйской районной милиции в Иссык-Кульской области были оштрафованы на 10 млн 150 тысяч сомов. Суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Вымогательство взятки», «Получение взятки» и «Злоупотребление должностным положением».

В приговоре указано, что в апреле 2017 года в Ак-Суйскую районную милицию обратилась женщина с заявлением о групповом изнасиловании. Сотрудники милиции не зарегистрировали заявление, а назначили встречу с тремя подозреваемыми. На встрече правоохранители потребовали 100 тысяч сомов, чтобы закрыть уголовное дело. После переговоров размер взятки был снижен до 70 тысяч.

В тот же день мужчины передали милиционерам около 25 тысяч, а затем обратились в ГКНБ. На завтрашний день милиционеры получили остальные 45 тысяч, после чего сотрудники национальной безопасности задержали одного из них — старшего оперуполномоченного. Двое других сотрудников сбежали в Бишкек, но вскоре были задержаны.

Во время следствия факт «группового изнасилования» не подтвердился — «потерпевшая» стала соучастницей. Суд признал ее виновной по статье «Вымогательство взятки» и также обязал выплатить 4 млн сомов в пользу государства.

Трое милиционеров были освобождены от занимаемых должностей и лишены права работать в системе правоохранительных органов на три года.