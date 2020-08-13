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Российский телеведущий Артур Цветков и кыргызстанец Манап, на которого он напал в одном из московских кафе, 13 августа примирились. Инцидент произошел 11 августа, Цветков ударил кыргызстанца, который работал поваром в этом кафе и оскорбил девушку, работавшую за кассой.

На встрече, где Цветков и Манап принесли друг другу извинения, присутствовали адвокат телеведущего, представитель посольства Кыргызстана в России, сотрудники отдела по миграции при посольстве и представители Фонда поддержки мигрантов.

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АРТУР ЦВЕТКОВ ИЗВИНИЛСЯ! Ребята пожали друг другу руки! СЛОВОМ, друг друга простили и извинили ! Извинились -помирились ! Вот и замечательный конец истории конфликта ! Пусть не будет агресии! Спасибо всем участникам разрешения спора!!! ВМЕСТЕ МЫ-СИЛА! История кыргызстанца Манапа-это реалии бытия мигрантов КР на чужбине! Нужно создавать рабочие места и усиленную защиту граждан КР, чтоб не было повадно оскорблять другим ! А Артур Цветков @vjarchi -молодец! Нашёл в себе силы для извинений ! И все же я приглашаю вас в Кыргызстан ! Вы узнаете и оцените , насколько народ Кыргызстана великодушен и гостеприимен!

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«Никакой межрасовой истории никогда не звучало и звучать не будет. А личный конфликт произошел между двумя мужчинами», — заявил Цветков.

Как все было?

На видео, заснятом в момент происшествия, Цветков оскорбляет кыргызстанца и угрожает ему депортацией. Позже телеведущий вызвал сотрудников полиции, которые приняли его заявление.

Сам Цветков прокомментировал инцидент в своем инстаграме, подтвердив, что дело было передано в полицию. По его словам, с ним связался владелец заведения и принес извинения за поведение персонала.

«Повар вообще не имеет права разговаривать с гостями заведения, он должен находиться на своем рабочем месте. Для тех, кто приехал в эту страну и чтит ее законы – в русском языке есть обращение “вы”», – сказал телеведущий.

Кыргызская телеведущая Ассоль Молдокматова поговорила с поваром Манапом – кыргызстанцем, на которого Цветков. Он рассказал, что Цветков зашел с другом в точку быстрого питания без маски, несмотря на то, что на вывеске висит напоминание об обязательном ношении маски.

«Он начал заказывать, девушка на кассе попросила надеть маску, он ее проигнорировал. Девушка еще раз попросила, на что он взял сухую салфетку и прикрыл ею нос, сказав: “Довольны?”. Он хотел продолжить заказывать. Когда девушка сделала замечание, что это не маска, клиент обматерил нас и вышел вместе с другом. Затем он снова вернулся, но уже с маской, и со входа начал кричать и требовать позвать менеджера», – рассказал Манап.

По его словам, мужчина не слушал работников кафе и перешел на оскорбления.

«Я вышел и сказал, что менеджера нет, и я один работаю здесь, пытаясь спросить, что его не устраивает, хотел показать вывеску, что маска обязательна. Он не дал мне договорить и начал говорить: “Кто ты такой? Ты знаешь, кто я такой?”. Я ответил, что мне без разницы. Он стал оскорблять меня и угрожал депортацией», – сообщил кыргызстанец.

Манап сказал, что после ссоры Цветков ударил его бутылкой.

«Я тоже взял одну бутылку и бросил в него. Он начал угрожать, что меня достанет и депортирует. Он продолжил оскорблять, когда пришла охрана, и пытался пройти через стойку кассы, чтобы меня ударить. Когда приехала полиция, у меня был заказ, пока я обслуживал, они уже уехали», – сказал Манап.

По его словам, позже адвокат Цветкова потребовал принести публичные извинения, но он отказался, потому что боялся, что его сделают виноватым в конфликте.

Реакция на действия Цветкова

Артур Цветков – российский теле- и радиоведущий, актер и диджей, выступающий под псевдонимом VJ Archie. В 2000-х он работал на телеканала МузТВ, MTV и ТНТ.

Руководительница телеканала MTV Россия Яна Чурикова прокомментировала инцидент в кафе. Она отметила, что изначально телеканал не собирался реагировать на произошедшее, так как Артур Цветков не работает там с 2006, но потом «конфликт перерос с бытового уровня на межнациональный».

«Взрослый человек обязан уметь контролировать свои эмоции и урегулировать любое разногласие методом переговоров в атмосфере взаимного уважения. Об этом, кстати, хорошо сказал великий кыргызский писатель Чингиз Айтматов:“Самое сложное для человека — быть каждый день человеком”. MTV был, есть и будет против любых форм дискриминации, нетерпимости и агрессии. MTV за мир и взаимное уважение», — сказала Яна Чурикова.

Телеведущая также попросила Артура Цветкова убрать из описания в своем аккаунте название телеканала.

В ответ на это Артур Цветков обвинил ее в том, что Чурикова «играет под дудку хейтеров и кибербуллеров».

«В том, что произошло уже разбираются правоохранительные органы и посольства. И личный конфликт невоспитанного продавца не стоит переворачивать в межнациональную рознь, подыгрывая ботам», – написал он.

Об инциденте также высказались несколько знаменитостей Кыргызстана. Телеведущая Ассоль Молдокматова и певец Самат Долотбаков призвали Цветкова принести публичные извинения персоналу заведения.

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МЫ-НАРОД КЫРГЫЗСТАНА ДРУЖНЫЙ И СПЛОЧЕННЫЙ! НЕ ПОЗВОЛИМ ОБИЖАТЬ КЫРГЫЗСТАНЦЕВ! ЕСЛИ ВЫ-ТЕЛЕВЕДУЩИЙ И БЬЕТЕ СЕБЯ В ГРУДЬ, ЧТО КОРЕННОЙ МОСКВИЧ, УЖ БУДЬТЕ ДОБРЫ ДЛЯ НАЧАЛА НАУЧИТЬСЯ ЭТИКЕ И КУЛЬТУРЕ, ЧЕМ В ЦЕЛОМ ОТЛИЧАЛИСЬ ИСТИННЫЕ МОСКВИЧИ ! А ЕСЛИ С ЭТИМ ДЕЛОМ У ВАС ЛИЧНО ПРОБЛЕМЫ, ТАК МЫ НАУЧИМ @vjarchi ! Сегодня я обратилась к министру иностранных дел КР Чингизу Азаматовичу Айдарбекову по поводу конфликта , произошедшего вчера в Москве. Уверена, что Мид КР не оставит без внимания подобные не толерантные действия со стороны телеведущего Цветкова , оскорбления в адрес кыргызстанца! НОТУ ПРОТЕСТА !!! Мы требуем извинений! Артур ! Видимо, вас не научили культуре, этике! Мы кыргызстанцев в обиду не дадим ! И не вам решать, когда и куда направляться гражданам КР! Вы сделали себе антипиар и эта эпопея не завершится, пока от вас не поступят извинения , так что своевременно найдите в себе силы и решительность для того, чтобы извиниться перед народом Кыргызстана! МЫ -ДОБРЫЙ И ВЕЛИКОДУШНЫЙ НАРОД! ПРИГЛАЩАЕМ ВАС В ГОСТИ И НАУЧИМ ВАС, КАК ДОСТОЙНО ОБРАЩАТЬСЯ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ДРУГОГО НАРОДА! ТОЛЕРАНТНОСТЬ ВАМ В ПОМОЩЬ!

A post shared by Assol Moldokmatova (@assol_moldokmatova) on

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▪️Не берите на себя роль "Федеральной Миграционной службы"! ▪️"Публичная личность", как вы указали у себя в профиле, никогда не будет кричать "Знаешь кто я?", что показывает, что вы человек с большими комплексами! ▪️Вроде взрослый мужик, а материтесь и ведете себя как базарная баба. ▪️Извинитесь перед этим парнем, иначе, мы не успокоимся! Отмечайте эту "публичную истеричку" @vjarchi, а также руководство @mtvrussia @fashiontvrus @fashiontv, чтобы его работодатели знали, какой у них "звезданутый" ведущий.

A post shared by Самат Желденович (@samat.dolotbakov) on

Певица Анжелика обратилась к посольству Кыргызстана в России с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь защитить сотрудника.

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Родина вас ждёт !- дейт Арчи. Биздеги биримдикти бул бала билбейт окшойт. Кечээги болгон окуя. Биздин мекендештерди ашата сөгүп, депортация жасатам деп, кыйын болгон @vjarchi !!! Маданият кызматкер, алып баруучунун кормёжке жерде өзүн адып жүрүүсү кадимки 🐷 каман сымал! Кайсы улут болбосун, ал жөнөкөй жумушчуга “мен киммин, билесиңби” деп коркутканы укмуш. Маселе, биздин элчилик жардам бериңиздер! Жөн жерден биздин баланы күнөөлөп, кечирим бул тарбиясыздан суратпасын мекендешибизден анын жетекчиси! Максималдуу репост! #одинзавсехивсезаодного

A post shared by Кайратова Анжелика (@anjelika_kairatovna_official) on

А в инстаграме российского телеведущего сотни кыргызстанцев оставляли комментарии с призывом извиниться перед персоналом заведения. Позже Цветков отключил функцию комментирования его постов.

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