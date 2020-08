View this post on Instagram

АРТУР ЦВЕТКОВ ИЗВИНИЛСЯ! Ребята пожали друг другу руки! СЛОВОМ, друг друга простили и извинили ! Извинились -помирились ! Вот и замечательный конец истории конфликта ! Пусть не будет агресии! Спасибо всем участникам разрешения спора!!! ВМЕСТЕ МЫ-СИЛА! История кыргызстанца Манапа-это реалии бытия мигрантов КР на чужбине! Нужно создавать рабочие места и усиленную защиту граждан КР, чтоб не было повадно оскорблять другим ! А Артур Цветков @vjarchi -молодец! Нашёл в себе силы для извинений ! И все же я приглашаю вас в Кыргызстан ! Вы узнаете и оцените , насколько народ Кыргызстана великодушен и гостеприимен!