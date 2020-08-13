Российский телеведущий Артур Цветков и кыргызстанец Манап, на которого он напал в одном из московских кафе, 13 августа примирились. Инцидент произошел 11 августа, Цветков ударил кыргызстанца, который работал поваром в этом кафе и оскорбил девушку, работавшую за кассой.

На встрече, где Цветков и Манап принесли друг другу извинения, присутствовали адвокат телеведущего, представитель посольства Кыргызстана в России, сотрудники отдела по миграции при посольстве и представители Фонда поддержки мигрантов.

«Никакой межрасовой истории никогда не звучало и звучать не будет. А личный конфликт произошел между двумя мужчинами», — заявил Цветков.

Как все было?

На видео, заснятом в момент происшествия, Цветков оскорбляет кыргызстанца и угрожает ему депортацией. Позже телеведущий вызвал сотрудников полиции, которые приняли его заявление.

Сам Цветков прокомментировал инцидент в своем инстаграме, подтвердив, что дело было передано в полицию. По его словам, с ним связался владелец заведения и принес извинения за поведение персонала.

«Повар вообще не имеет права разговаривать с гостями заведения, он должен находиться на своем рабочем месте. Для тех, кто приехал в эту страну и чтит ее законы – в русском языке есть обращение “вы”», – сказал телеведущий.



Кыргызская телеведущая Ассоль Молдокматова поговорила с поваром Манапом – кыргызстанцем, на которого Цветков. Он рассказал, что Цветков зашел с другом в точку быстрого питания без маски, несмотря на то, что на вывеске висит напоминание об обязательном ношении маски.

«Он начал заказывать, девушка на кассе попросила надеть маску, он ее проигнорировал. Девушка еще раз попросила, на что он взял сухую салфетку и прикрыл ею нос, сказав: “Довольны?”. Он хотел продолжить заказывать. Когда девушка сделала замечание, что это не маска, клиент обматерил нас и вышел вместе с другом. Затем он снова вернулся, но уже с маской, и со входа начал кричать и требовать позвать менеджера», – рассказал Манап.

По его словам, мужчина не слушал работников кафе и перешел на оскорбления.

«Я вышел и сказал, что менеджера нет, и я один работаю здесь, пытаясь спросить, что его не устраивает, хотел показать вывеску, что маска обязательна. Он не дал мне договорить и начал говорить: “Кто ты такой? Ты знаешь, кто я такой?”. Я ответил, что мне без разницы. Он стал оскорблять меня и угрожал депортацией», – сообщил кыргызстанец.

Манап сказал, что после ссоры Цветков ударил его бутылкой.

«Я тоже взял одну бутылку и бросил в него. Он начал угрожать, что меня достанет и депортирует. Он продолжил оскорблять, когда пришла охрана, и пытался пройти через стойку кассы, чтобы меня ударить. Когда приехала полиция, у меня был заказ, пока я обслуживал, они уже уехали», – сказал Манап.

По его словам, позже адвокат Цветкова потребовал принести публичные извинения, но он отказался, потому что боялся, что его сделают виноватым в конфликте.

Реакция на действия Цветкова

Артур Цветков – российский теле- и радиоведущий, актер и диджей, выступающий под псевдонимом VJ Archie. В 2000-х он работал на телеканала МузТВ, MTV и ТНТ.

Руководительница телеканала MTV Россия Яна Чурикова прокомментировала инцидент в кафе. Она отметила, что изначально телеканал не собирался реагировать на произошедшее, так как Артур Цветков не работает там с 2006, но потом «конфликт перерос с бытового уровня на межнациональный».

«Взрослый человек обязан уметь контролировать свои эмоции и урегулировать любое разногласие методом переговоров в атмосфере взаимного уважения. Об этом, кстати, хорошо сказал великий кыргызский писатель Чингиз Айтматов:“Самое сложное для человека — быть каждый день человеком”. MTV был, есть и будет против любых форм дискриминации, нетерпимости и агрессии. MTV за мир и взаимное уважение», — сказала Яна Чурикова.

Телеведущая также попросила Артура Цветкова убрать из описания в своем аккаунте название телеканала.

В ответ на это Артур Цветков обвинил ее в том, что Чурикова «играет под дудку хейтеров и кибербуллеров».

«В том, что произошло уже разбираются правоохранительные органы и посольства. И личный конфликт невоспитанного продавца не стоит переворачивать в межнациональную рознь, подыгрывая ботам», – написал он.

Об инциденте также высказались несколько знаменитостей Кыргызстана. Телеведущая Ассоль Молдокматова и певец Самат Долотбаков призвали Цветкова принести публичные извинения персоналу заведения.

Певица Анжелика обратилась к посольству Кыргызстана в России с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь защитить сотрудника.

А в инстаграме российского телеведущего сотни кыргызстанцев оставляли комментарии с призывом извиниться перед персоналом заведения. Позже Цветков отключил функцию комментирования его постов.