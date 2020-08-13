Пресс-служба мэрии Бишкека 13 августа, сообщила, что здание реабилитационного центра «Оберег» будет передано сотрудникам муниципального территориального управления № 13. Ещё в июне работники центра жаловались, что мэрия опечатала их здание, а сотрудников и детей выгнали босиком на улицу.

Сотрудники муниципалитета объясняли такие действия тем, что здание якобы было необходимо для женщин и детей из кризисного центра «Сезим». Хотя здание «Оберега» непригодно для проживания.

«Нас просто вышвырнули из здания. Дети были на занятиях, а мамы их ждали, как вдруг в центре появилось человек семь из мэрии. Они выключили свет, дали нам пять минут на сборы и стали выгонять. Мамы оказались на улице босиком, дети ревели. Потом мы зашли за обувью, собрали детей и ушли», — рассказывала в интервью Kaktus.Media родительница Олеся.

Тогда сотрудники мэрии сообщили, что это временная мера и отобрали ключи у центра. Однако женщин и детей с «Сезим» никто не привёз и с тех пор здание пустовало.

Центр работал 17 лет

12 августа реабилитационный центр сообщил, что получил официальное решение от мэрии о выселении.

Слова нашего Директора: Джабраиловой Ольги Николаевны: «Дорогие друзья и неравнодушные люди, которые переживали за Центр… Publicerat av Реабилитационный Центр "Оберег" Onsdag 12 augusti 2020

«Здание у нас всё-таки отобрали! И знаете кого туда селят? МТУ-13, так как они, бедные, ютятся в контейнерах. Детей выкинули на улицу, а МТУ — несколько взрослых дяденек и тётенек — в наше здание!», — сообщила директорка «Оберега» Ольга Джабраилова.

Она, как и другие сотрудники центра, не понимают почему местные власти отобрали здание именно у них.

«Как же мы поперёк горла-то у района? Мы, которые 17 лет служили верой и правдой. Которые выигрывали или были в числе призёров всех городских и республиканских конкурсов и соревнований. Что ж, пируйте. Ваша взяла. Только вы заходите в здание по головам детей. Просто нет слов. Весь «Оберег» и все дети в шоке», — возмущается Джабраилова.

У них есть второе здание

Однако в мэрии сообщают, что у центра есть второе здание, которое муниципалитет им выделил в 2016 году.

«Центру было выделено еще одно здание бывшего детского сада на улице Гапара Айтиева, 2/1 в микрорайоне «Асанбай» площадью 634 кв. м на таких же условиях — абсолютно безвозмездно, с условием, что предыдущее здание будет потом снова возвращено муниципалитету для производственных нужд города», — сказали в пресс-службе мэрии.

По их словам, из-за ситуацией с коронавирусом в стране, центр не работал, а в это время сотрудники МТУ-13 нуждались в здании.

«Сотрудники МТУ №13 вынуждены работать в полевых условиях, в металлических контейнерах. Тысячи жителей с детьми из близлежащих жилмассивов нуждаются в помощи: получают регистрацию для получения медицинских и образовательных услуг, оформляют документы на получение пособий и помощи для подготовки к зиме. Именно в связи с острой производственной необходимостью на комиссии по муниципальному имуществу было принято решение предоставить им помещение центра», — сообщила пресс-служба.

Дом, построенный жителями

Родители детей, посещающих центр, в интервью Kaktus.Media ещё в июне сообщали, что хотя здание находится на балансе мэрии, изначально оно было построено местными жителями ещё в 50-60-х годах. По их словам, детей содержали на собранные средства от волонтёров.

«Одно время там располагался квартальный комитет. А с приходом независимости дом взят на баланс города. Потом он был передан под реабилитационный центр для особенных деток. И много лет его директор содержала дом в порядке, как могла, насколько позволяли средства. Не на городской бюджет», — сообщила родительница Галина Желнина.

По её словам, во втором здании, которое передала центру мэрия, обучаются детки с менее тяжёлыми заболевании.

«Когда реабилитационный центр получил другое здание в южной части города, в этом здании стал функционировать центр обучения для тех детей и подростков, чьи медицинские диагнозы менее тяжелые, они могли заниматься рукоделием. «Оберег» очень по-доброму дружит с жителями квартала: детки из многодетных семей обучаются там тоже. Бесплатно», — сказала она.

Реабилитационный Центр «Оберег» — это центр для детей, подростков и молодых людей с ограниченными возможностями. Он работает с 22 сентября 2003 года.

В 2005 году был открыт Иссык-Кульский филиал «Оберега» для летней оздоровительной реабилитации детей, подростков и молодых людей с ограниченными возможностями.

Заглавное фото: Фейсбук реабилитационного центра «Оберег».