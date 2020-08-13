Кыргызский певец Самат Доолотбаков опубликовал видеообращение к российскому телеведущему Артуру Цветкову. В нем он призывает Цветкова извиниться перед кыргызстанцем, на которого тот напал 11 августа в одном из общепитов Москвы.

«Вы очень громко сказали: “Да я тебя сейчас депортирую”. Кто вы такой? Вы на себя взяли роль Федеральной миграционной службы. Вы сотрудник, уполномоченное лицо?» – сказал Доолотбаков.

Он призвал Цветкова публично извиниться перед сотрудником, а также перед всеми кыргызстанцами.

«Извинитесь перед этим парнем, иначе, мы не успокоимся!» – написал певец.

Самат Доолотбаков не единственный, кто призвал Цветкова взять вину на себя. В инстаграме телеведущего сотни кыргызстанцев оставляли комментарии с призывом извиниться перед персоналом заведения. Позже Цветков отключил функцию комментирования его постов.

Телеканал MTV Россия также отреагировал на инцидент.

«Этот человек не работает на телеканале MTV Россия с 2006 года, мы не поддерживаем его действия и высказывания», – заявили там.

Российский телеведущий Артур Цветков 11 августа устроил скандал в одном из фаст-фудов Москвы. Он напал на кыргызстанца, который работает там, из-за того, что тот сделал замечание Цветкову о неправильно надетой одноразовой маске.

«На просьбу надеть маску он начал грубить сотрудникам заведения, задев честь и достоинство в присутствии сотрудников полиции», – рассказал работник заведения.

На видео, заснятом в момент происшествия, Цветков оскорбляет кыргызстанца и угрожает депортацией. По словам работника, позже телеведущий вызвал сотрудников полиции, которые приняли его заявление.

Сам Цветков позже прокомментировал инцидент в своем инстаграме. Он подтвердил, что дело было передано в полицию. По его словам, с ним связался владелец заведения и принес извинения за поведение персонала.

«Повар вообще не имеет права разговаривать с гостями заведения, он должен находиться на своем рабочем месте. Для тех, кто приехал в эту страну и чтит ее законы – в русском языке есть обращение “вы”», – сказал телеведущий.

Артур Цветков – российский теле- и радиоведущий, актер и диджей, выступающий под псевдонимом VJ Archie. В 2000-х он работал на телеканала МузТВ, MTV и ТНТ.