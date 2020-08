View this post on Instagram

▪️Не берите на себя роль "Федеральной Миграционной службы"! ▪️"Публичная личность", как вы указали у себя в профиле, никогда не будет кричать "Знаешь кто я?", что показывает, что вы человек с большими комплексами! ▪️Вроде взрослый мужик, а материтесь и ведете себя как базарная баба. ▪️Извинитесь перед этим парнем, иначе, мы не успокоимся! Отмечайте эту "публичную истеричку" @vjarchi, а также руководство @mtvrussia @fashiontvrus @fashiontv, чтобы его работодатели знали, какой у них "звезданутый" ведущий.