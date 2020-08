Международная правозащитная организация Human Rights Watch сделала заявление по поводу задержания узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева Госкомитетом нацбезопасности Кыргызстана.

«Кыргызские власти должны отклонить запрос об экстрадиции независимого узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева в Узбекистан и вместо этого должны освободить его», – заявили в HRW.

Директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон отметил, что Генпрокуратура Кыргызстана должна отклонить запрос властей Узбекистана, из-за риска того, что Абдуллаев подвергнется пыткам при возвращении.

«Кыргызские власти знают, что, согласно международному праву, им запрещено возвращать кого-либо туда, где человек мог бы подвергнуться пыткам или преследованию за свои политические убеждения или осуществление своих основных прав», – сказал он.

В правозащитной организации сообщили, что это не первый конфликт Абдуллаева с властями Узбекистана. В сентябре 2017 года его арестовали по обвинению в попытке свержения конституционного строя Узбекистана за написание «экстремистских» статей и участие в заговоре с целью свержения правительства.

«Абдуллаев утверждал, что его пытали в заключении, но узбекские власти отказались расследовать его заявления. В последние годы в Узбекистане произошли некоторые улучшения в области прав человека, но пытки и жестокое обращение в местах содержания под стражей продолжают оставаться широко распространенной и серьезной проблемой», – сообщили в HRW.

Правозащитники международной организации заявили, что депортация Абдуллаева в Узбекистан нарушит обязательства Кыргызстана по Конвенции против пыток, которую страна ратифицировала в 1997 году. Кроме того, согласно Конвенции 1951 года о беженцах, Кыргызстан обязан не возвращать беженцев в места, где им грозит серьезный риск преследования.

«Абдуллаев однажды уже подвергался пыткам со стороны узбекских властей. Власти Кыргызстана должны гарантировать, что это больше не повторится, и защитить Абдуллаева от принудительного возвращения в Узбекистан, поскольку это его право по международному праву», – сказал Хью Уильямсон.

Правозащитные организации Amnesty International, Association for Human Rights in Central Asia (AHRCA), Civil Rights Defenders, International Partnership for Human Rights (IPHR), Freedom House, Freedom Now и Norwegian Helsinki Committee (NHC) опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что обвинения против Бобомурода Абдуллаева «сфабрикованы», и в случае его принудительного возвращения в Узбекистан ему грозят пытки и тюремное заключение сроком до 20 лет.

Они тоже напомнили правительству Кыргызстана, что государство, являющееся членом Комитета против пыток, не может выслать Абдуллаева в страну, где широко распространена практика применения пыток.

«Комитет по защите журналистов» (Committee to Protect Journalists) также предупредил о последствиях экстрадиции независимого журналиста в Узбекистан, где он уже был подвергнут пыткам со стороны местных спецслужб.

«Правительство Кыргызстана должно отказать Узбекистану в запросе об экстрадиции и незамедлительно освободить Бобомурода Абдуллаева», – говорится в заявлении Комитета.

Обращение матери журналиста к президенту Узбекистана

Одновременно с этим мать Бобомурода Абдуллаева, 73-летняя Гавхаржон Мадаминова, 11 августа записала видеообращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с просьбой освободить ее сына.

Она заявила, что Абдуллаев содержится под арестом «из-за клеветы врагов» и «помочь ему в этой ситуации может только сам президент». По ее словам, она опасается того, что за обвинениями, предъявленными ее сыну прокуратурой Ташкента, кроется попытка физического устранения ее сына.

«Мой сын всегда поддерживал вас. Он говорил: “Если бы не Мирзиеев, я бы никогда не вышел на свободу, это Мирзиеев помог мне освободиться из заключения”. Моя просьба к вам – как мать я боюсь, потому что во время предыдущего ареста в следственном изоляторе моему сыну говорили: “Сегодня тебе удалось освободиться, но ты снова попадешь в наши руки, в другой раз это произойдет иначе. Даже если мы посадим тебя на один год, отсюда ты живым уже не выйдешь, мы раздробим твои кости в дробилке и отправим их твоей маме”. Мой сын рассказывал об этом и в зале суда, и в своих видеообращениях. Прошу вас, помогите мне», – сказала она.

Абдуллаева обвиняют в авторстве материалов, публикуемых в соцсетях под псевдонимом «Қора мерган» («Черный стрелок»). В них критикуется высшее руководство – описывается конфликт и коррупция внутри первой семьи страны, а также говорится о деяниях, якобы совершенных президентом Шавкатом Мирзиеевым в период его пребывания на посту премьер-министра и в должности главы (хокима) Джизакской области.

Мать журналиста также обратила внимание на то, что даже после задержания ее сына, в Телеграм-канале продолжают выходить публикации за подписью «Қора мерган». По ее словам, Абдуллаев поклялся ей, что не имеет отношения к этим материалам.

«Я верю своему сыну, он всегда говорил правду, никогда не обманывал меня. […] Если моего сына считают “Қора мерганом”, то кто тогда продолжал выпускать 9-10-11 августа материалы за подписью “Қора мерган”? Или мой сын, находясь в следственном изоляторе в Бишкеке, продолжает писать эти статьи? Я очень прошу вас учесть все это», – сказала Гавхаржон Мадаминова.

Ранее женщина уже обращалась к президенту Мирзиееву – в октябре 2017 года она просила главу Узбекистана взять под личный контроль дело ее сына, когда его обвиняли в «заговоре с целью захвата власти и свержения конституционного строя Узбекистана».

Задержание Абдуллаева

47-летний журналист из Узбекистана Бобомурод Абдуллаев был задержан в Бишкеке сотрудниками Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана. Пресс-служба ГКНБ сообщила, что Абдуллаева задержали 8 августа по запросу властей Узбекистана «за совершение ряда преступлений».

10 августа Первомайский районный суд Бишкека заключили его под стражу в СИЗО ГКНБ до 8 сентября 2020 года. Журналиста обвиняют по статьям «Посягательство на президента Республики Узбекистан» и «Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан» – таких статей нет в кыргызском Уголовном кодексе.

12 августа адвокаты Абдуллаева сообщили, что их не пустили в здание ГКНБ, заявив, что журналист должен пройти 14-дневный карантин. При этом, на тот момент Абдуллаев находился в Бишкеке несколько месяцев, а его адвокаты контактировали с ним 9-го и 10-го августа после задержания и во время суда.

Адвокат журналиста Тимур Карабаев добавил, что Бобомуроду Абдуллаеву необходимо лично подписать все документы для подачи на предоставление статуса политического беженца. По его словам, сотрудников ГКНБ попросили передать ему документы, но они отказались это сделать.

Сам Абдуллаев заявил, что был задержан кыргызстанскими спецслужбами абсолютно необоснованно. Его подозревают в авторстве статей под оппозиционным псевдонимом «Қора мерган»(«Черный стрелок»). Сам Абдуллаев опровергает причастность к материалам, которые выходят под этим псевдонимом.

Абдуллаев приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА) и прошел обучение, но потом не смог улететь обратно в Европу, потому что границы Кыргызстана закрыли из-за пандемии коронавируса.

В Кыргызстан Абдуллаев прибыл из Берлина, куда он на несколько месяцев приехал по приглашению «Репортеров без границ» после того, как был осужден и отбывал наказание в Узбекистане за свою журналистскую деятельность.

«Усман Хакназаров»

Узбекский журналист Бобомурод Абдуллаев более 13 лет работал под псевдонимом «Усман Хакназаров», публикуя резонансные критические статьи о высших эшелонах власти в Узбекистане. Он также писал для Ферганского информационного агентства, Института освещения войны и мира (IWPR) и других СМИ.

В сентябре 2017 года он был задержан в Ташкенте сотрудниками узбекских спецслужб и обвинен в публикации в Интернете статей, якобы призывающих к свержению конституционного строя в Узбекистане. Прокурор просил суд приговорить Абдуллаева к пяти годам лишения свободы.

В марте 2018 года Бобомурод Абдуллаев признал, что использовал этот псевдоним для публикации критических статей, но отрицал, что является автором материалов, призывающих к насилию.

7 мая 2018 года в Ташкентском городском суде по уголовным делам был оглашен приговор Бобомуроду Абдуллаеву. Его приговорили к 1,5 годам принудительных работ с удержанием 20% зарплаты и освободили в зале суда.