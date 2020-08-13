Я помню, как мои ребята впервые проверяли слова Назарбаева — журналистка, которая писала об этом, очень боялась.

Желание создать фактчекинговый проект возникло у меня после событий на Майдане, когда на постсоветском пространстве произошел взрыв дезинформации. Я проверял информацию в соцсетях и задумался о том, что нужен новый формат, который был бы эталоном достоверности и правды, таким маяком для других журналистов, экспертов, широкой аудитории.

Я помню, как мои ребята впервые проверяли слова Назарбаева, что казахстанское школьное образование — одно из лучших в мире. У нас Назарбаев — это табу. Есть закон: если вы оцениваете его здоровье, например, можно загреметь в тюрьму. Мы опровергли его слова. И журналистка, которая писала об этом, очень боялась. Потом мы постепенно сломали в себе этот страх. Сейчас мои ребята уже не боясь чекают кого угодно — возможно, это самое большое наше достижение. Мы задрали планку и сломали вот эти незримые, часто надуманные границы самоцензуры.

Нападок со стороны властей нам пока удается избегать. Я не исключаю, что все еще впереди.

Мы ожидали, что у нас будут проблемы с государственными органами, но некоторые наоборот, как ни странно, звонили и благодарили нас за работу. Например, Генпрокуратура благодарила, когда мы помогли вычислить сотрудника, манипулирующего статистикой при помощи редактирования статей в Википедии. Это было весьма забавно.

Когда я увлекся фактчекингом, я думал, что он один для всех. Со временем я понял, что условия разные. В Америке есть первая поправка, судебные прецеденты, доступ к информации, шикарные базы данных, хорошая зарплата и безопасность. В худшем случае Трамп в твиттере обзовет вас фейкньюс. У нас все наоборот — зарплаты меньше, рисков больше. Работа фактчекером в авторитарном государстве — это работа в горячих точках.

Кыргызстан

Болот Темиров, главный редактор Factcheck.kg