Руководство ресторана «Сары-Челек» в Бишкеке оштрафовали на 3 тысячи сомов за проведение торжества с участием более 50 человек. Об этом изданию Kaktus.Media сообщили в санитарно-экологической инспекции мэрии Бишкека.

«Жалоба на нарушение карантинного режима в ресторане поступила от пользователя соцсетей. Сегодня инспекторы СЭИ составили протокол по статье 293 Кодекса о нарушениях на имя владельца ресторана «Сары-Челек» А. Жапаркулова. Он ознакомился с постановлением и обязан выплатить штраф в размере 3 тысячи сомов в течение 10 дней», — сообщили в сообщили в СЭИ.

Владельца оштрафовали как физлицо, тогда как юрлицо, согласно статье 293 Кодекса о нарушениях, за «Невыполнение или ненадлежащее выполнение законного решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» должно было бы заплатить 13 000 сомов.

Журналисты Kaktus.Media пишут, что мероприятие проходило несколько дней назад в честь замужества дочери покойного кыргызского акына-импровизатора Элмирбека Иманалиева. Семья и друзья опубликовали снимки с торжества в социальных сетях.

Дочь покойного кыргызского акына-импровизатора Элмирбека Иманалиева Сезим Иманалиева (посередине). Фото: Инстарам Алу Эсенбековой.

Это уже не первый случай, когда руководство ресторана штрафуют за несоблюдение правил карантинного режима в городе. Ещё в марте власти установили запрет на проведение массовых мероприятий и торжеств до улучшения эпидситуации в стране.

Однако не все рестораны соблюдают эти требования.

11 июня множество высокопоставленных чиновников собрались в ресторане «Кайнар» в Бишкеке.

На мероприятии можно было заметить нового лидера «Республики» Мирлана Жээнчороева и депутата Аалы Карашева.

По информации журналистов Kaktus.Media, в ресторане проводили поминки по сестре бывшего премьера Омурбека Бабанова.

Администратору «Кайнара» тогда выписали штраф по статье 293 Кодекса о нарушениях. Его тоже оштрафовали как физическое лицо — на три тысячи сомов.

Сейчас по всей стране действует режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса.

На 13 августа в Кыргызстане зафиксировано уже 41 069 зараженных COVID-19. Выздоровели 33 318 человек, а умерли 1 487.