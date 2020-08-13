По данным минздрава, за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 310 человек с учетом внебольничной пневмонии:

Бишкек – 99;

Баткенская область – 19;

Ошская область – 35;

Иссык-Кульская область – 55;

Джалал-Абадская область – 54;

Чуйская область – 15;

Ош – 16;

Нарынская область – 8;

Таласская область – 9.

Всего за время пандемии в Кыргызстане зафиксировали 41 069 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки с выздоровлением от коронавируса и пневмонии выписались 291 человек:

Ошская область – 46;

Иссык-Кульская область – 76;

Джалал-Абадская область – 41;

Чуйская область – 35;

Таласская область – 3;

Ош – 13;

Бишкек – 46;

Баткенская область – 20;

Нарынская область – 11.

По данным минздрава, всего с начала пандемии в стационарах страны и на домашней изоляции выздоровели 33 318 человек.

Среди медработников за сутки выявили 10 новых случаев заражения COVID-19. Из стационаров и домашней изоляции за сутки с выздоровлением выписали 29 медработников.

Всего среди медработников зарегистрировано 2 991 случай заражения коронавирусом, из них 2 271 медика выписали с выздоровлением.

За прошедшие сутки минздрав зарегистрировал 3 летальных исхода среди пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. За все время пандемии, в стране умерли 1 487 пациента с коронавирусом и внебольничной пневмонией.