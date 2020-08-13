Следователь Кара-Суйского РОВД в Ошской области вызвал журналиста издания «Кактус» Марата Уралиева на допрос. Информацию «Клоопу» подтвердил сам Уралиев и добавил, что официальной повестки ему никто не вручал.

«Вчера ночью, где-то в пол-одиннадцатого, мне звонил участковый. Сказал, что [меня] вызывает следователь из Кара-Суйского РОВД. Ну, я ему сказал: “Вы для начала обратите внимание на время позднее, а еще нужна повестка”. Он сказал: “Да, извиняюсь, повестка завтра будет” и бросил трубку. Сегодня в восемь утра позвонили, сказали то же самое, что вызывает следователь, не знают причину», — сказал Уралиев.

Журналист не знает, для чего его вызывают в Кара-Суйский РОВД. Ему не вручили повестку.

Пресс-секретарь УВД по Ошской области Жениш Аширбаев сообщил «Клоопу», что у него нет информации по вызову журналиста. В то же время он предположил, что Уралиева, возможно, вызвали для получения свидетельских показаний по делу о ресторане «Баястан».

«Первым о проходившем тое в ресторане [“Баястан”] заснял Марат, возможно его пригласили как свидетеля по этому делу», — сказал Аширбаев.

4 июля «Кактус» опубликовал статью, что в ресторане «Баястан» в Кара-Суйском районе проходят «проводы невесты» (“кыз узатуу”) с участием более 100 человек. Сообщалось, что в этом ресторане были замечены депутаты Ошского горкенеша Эсенбек Арзиев и Турдубай уулу Акылбек — брат лидера партии «Бир Бол» Алтынбека Сулайманова.

Милиция начала досудебное производство по статье «Нарушение требований ограничительных мероприятий» Кодекса о проступках. Во время следствия выяснилось, что владелец ресторана уже нарушал предписания, а заведение закрывали на 15 дней.

Президент Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности 6 июля предлагал официально запретить проведение тоев на время пандемии. На данный момент в стране ограничена деятельность заведений общественного питания с более 50 посадочными местами.